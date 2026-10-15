VIDEO Șoferi filmați din elicopterul Poliției în timp ce făceau depășiri neregulamentare, în Mureș. Cum au fost sancționați

Mai mulţi şoferi au fost sancționați de poliție, după ce un elicopter al MAI i-a filmat în timp ce făceau manevre care încălcau Codul rutier, pe mai multe tronsoane de drum din judeţul Mureş, anunță joi IPJ Mureș.

„Imaginile surprinse din elicopterul Inspectoratului General de Aviație al MAI arată manevre de depășire neregulamentare, constatate în cadrul acțiunilor desfășurate de polițiștii rutieri din Mureș”, a anunțat IPJ Mureș, într-o informare pe pagina de Facebook.

Potrivit poliției, o acţiune derulată între 12 şi 14 octombrie de Poliţia Rutieră Mureş, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviaţie al MAI s-a desfăşurat pe mai multe tronsoane de drum din judeţ.

„Activităţile s-au desfăşurat pe mai multe artere rutiere din judeţul Mureş, în special pe sectoarele de drum susceptibile de a prezenta un risc rutier crescut, fiind vizate, cu precădere, comportamentele periculoase în trafic, precum depăşirile neregulamentare. Cu sprijinul echipajului aerian, poliţiştii au monitorizat traficul rutier din elicopter, abaterile constatate fiind transmise în timp real echipajelor aflate la sol, care au intervenit pentru identificarea şi sancţionarea conducătorilor auto”, au informat reprezentanţii Poliţiei judeţene Mureş.

Doar miercuri, poliţiştii rutieri au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale unor şoferi care au făcut depăşiri neregulamentare, fiind filmaţi din elicopter pe un tronson de drum judeţean cu marcajul continuu.

De exemplu, un şofer de 44 de ani, din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, a fost amendat cu 1.730 de lei, fiindu-i suspendat permisul pentru 60 de zile după ce a făcut o astfel de depăşire. Aceleaşi sancţiuni le-a primit şi un cetăţean maghiar care a intrat în depăşirea unui camion pe o trecere pentru pietoni, semnalizată şi marcată corespunzător.

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Crăciuneşti, a fost surprins făcând două depăşiri neregulamentare pe acelaşi sector de drum, una în zona unei treceri pentru pietoni, iar cealaltă în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”, el primind amenzi în valoare totală de 3.460 de lei şi fiindu-i suspendat dreptul de a conduce, pentru câte 60 de zile, pentru fiecare faptă constatată.