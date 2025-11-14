VIDEO Soluție la inundații: Un restaurant thailandez își servește clienții printre peștii ce înoată între mese

Un restaurant din centrul Thailandei s-a umplut de clienți care vin pentru o experiență culinară unică: să ia masa stând în apă, în mijlocul unor pești vii care sunt aduși direct din râul local, relatează Associated Press.

De când un râu din apropiere și-a revărsat malurile acum 11 zile, restaurantul de la malul apei a devenit o senzație pe internet în Thailanda, atrăgând clienți dornici se fotografieze în apa care se izbește de mese sau să arunce hrană peștilor pentru a fotografia frenezia hrănirii.

Familii iau prânzul la restaurantul Pa Jit din provincia Nakhon Pathom, la aproximativ 30 de kilometri de Bangkok, în timp ce copiii mici urmăresc fascinați peștii din râu zvârcolindu-se în jurul genunchilor lor.

Chelnerii, purtând cizme de cauciuc, duc cu grijă din bucătărie boluri de supă de pește sau tăiței cu pui.

Thailand’s Pa Jit restaurant is drawing crowds as floodwaters from the Tha Chin River fill the dining area with fish. Families dine while toddlers play in the water, and staff serve meals in waders. The restaurant’s daily revenue has doubled amid the unusual surge in visitors.… pic.twitter.com/n196v8UFik — India Today Global (@ITGGlobal) November 14, 2025

Proprietara restaurantului afirmă că a crezut inițial că va falimenta

Pornkamol Prangprempree, proprietara restaurantului, spune că acesta este un reper pe malul râului de mai bine de 30 de ani, dar că, atunci când Pa Jit a fost inundat prima dată cu 4 ani în urmă, a crezut că va falimenta.

„Am crezut că sigur nu vom avea niciun client”, a declarat ea pentru AP. „Dar apoi a venit un client care a publicat online și a arătat că sunt pești. Apoi au început să vină mulți oameni aici ca să mănânce”, a povestit aceasta.

Ea spune că inundațiile i-au sporit afacerea, profitul ei dublându-se de la aproximativ 10.000 baht (309 dolari) la aproximativ 20.000 baht (618 dolari) pe zi.

Chomphunuth Khantaniti, o tânără de 29 de ani din aceeași provincie, a venit cu soțul și fiul ei. Ea spune că, atunci când a auzit de loc, nu a putut rezista tentației.

„Cred că e bine, pentru că putem aduce copiii aici. Când copiii văd peștii, sunt mai puțin agitați”, a declarat ea pentru AP. „Cred că în toată Thailanda, doar aici poți vedea pești venind așa spre tine”, a mai spus clienta.