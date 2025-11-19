VIDEO Sorin Grindeanu, după ședința conducerii PSD: „Votul a fost unanim, PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul bugetar”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că membrii Biroului permanent național al partidului au dat un vot „unanim”, în ședința de miercuri, împotriva unor eventuale tăieri salariale în sectorul bugetar.

Grindeanu a spus că „principalul” subiect discutat în ședință a fost al treilea pachet de măsuri al Guvernului.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție. Noi azi am făcut, așa cum am spus, un Birou politic național și am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect, și am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar (…). Ah, că vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susținem”, a spus Sorin Grindeanu.

„E nevoie de comasări de instituții”

Liderul PSD a spus că „e nevoie de comasări de instituții, de lucruri care țin de un stat mai suplu”.

„Eu cred că pot fi găsite, și știu acest lucru, că am fost ministru, soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii (…). Poate că în unele locuri, atunci când se va ajunge la suprapuneri și vor fi dublări de atribuții, s-ar putea, dar îmi este greu să vă spun acum, să se ajungă inclusiv la eventuale reduceri de personal, dar eu cred că astea sunt excepții”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El a spus că reducerea cheltuielilor de personal are un impact bugetar preconizat de aproximativ 10 miliarde lei.

„Până la urmă, vorbim, dacă e să calculăm, de undeva de 10 miliarde de lei – cam atât ar fi suma pe care ar economisi-o statul dacă am aplica această reducere de cheltuieli cu 10% din cheltuielile de personal (…). Undeva la 10 miliarde, despre suma asta vorbim, care evident că poate fi economistă în alt mod și nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, ale medicilor, ale polițiștilor, ale cadrelor militare, ale nimănui”, a mai declarat Sorin Grindeanu.