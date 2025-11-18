VIDEO Sportul românesc zguduit de imagini de agresiune între o mamă și o fiică
„Mami, nu mai pot!”. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, pe Sabrina.
Camelia Voinea, 55 de ani, a fost acuzată de două gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale.
Victimă a comportamentului agresiv al Cameliei Voinea a fost și Sabrina Voinea, fiica ei, pe care o pregătește în cadrul Federației Române de Gimnastică.
Pe înregistrările obținute de GOLAZO.ro, se observă cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, deși aceasta îi spune, în repetate rânduri, că nu mai poate. În imagini, Sabrina avea 8-9 ani.
Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.
Violență, imagine ilustrativă. SURSA FOTO: © Tinnakorn Jorruang | Dreamstime.com
