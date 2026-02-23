VIDEO Statele Unite au început să se retragă din cea mai mare bază a lor din Siria

Vehicule dintr-un convoi al armatei americane care a început să se retragă de la principala sa bază din Siria. Foto: Delil SOULEIMAN / AFP / Profimedia

Forțele americane au început luni să se retragă din cea mai mare bază a Statelor Unite din nord-estul Siriei, au declarat pentru Reuters trei surse militare și de securitate siriene.

Zeci de camioane, unele transportând vehicule blindate, au părăsit baza de la Qasrak, din provincia Hasakah, luni dimineață, au declarat martori pentru agenția de presă.

O retragere completă din Qasrak ar lăsa coaliția condusă de SUA cu o bază în Rmelan, cunoscută și sub numele de Kharab al-Jir, lângă granița cu Irakul.

Qasrak a fost centrul principal pentru coaliția globală condusă de SUA care luptă împotriva Statului Islamic în Siria, unde trupele americane s-au desfășurat acum peste un deceniu, în parteneriat cu Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi împotriva grupului jihadist.

Comandamentul Central al Armatei SUA (Centcom) nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații.

Retragerea va dura săptămâni

Una dintre sursele siriene, un oficial militar informat cu privire la planurile SUA, a declarat că retragerea este de așteptat să dureze aproximativ o lună, dar nu este deocamdată clar dacă retragerea din bază este temporară sau permanentă.

A doua sursă siriană, de asemenea informată cu privire la planurile SUA, a declarat că retragerea va dura câteva săptămâni.

De când forțele guvernamentale conduse de președintele Ahmed al-Sharaa au preluat controlul asupra unor zone din nord-estul țării de la SDF luna trecută, forțele americane s-au retras dintr-o bază din al-Shaddadi, în provincia Hasakah, și dintr-o garnizoană din al-Tanf, situată la intersecția graniței Siriei cu Irakul și Iordania.

Un înalt oficial american a declarat miercuri pentru Reuters că o parte din trupele americane părăsesc Siria în cadrul unei „tranziții deliberate și bazate pe condiții”.

Oficialul a afirmat că prezența americană la scară largă nu mai este necesară, având în vedere „disponibilitatea guvernului sirian de a-și asuma responsabilitatea principală pentru combaterea amenințării teroriste în interiorul granițelor sale”.

Wall Street Journal a scris săptămâna trecută că SUA îi retrage pe toți cei aproape 1.000 de militari pe care îi are în Siria.

Siria s-a alăturat coaliției conduse de SUA pentru combaterea Statului Islamic anul trecut. Grupul militant, care a controlat odată o treime din Siria și Irak, și-a asumat responsabilitatea pentru două atacuri sâmbătă, în care au fost uciși un soldat și un civil.