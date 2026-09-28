VIDEO Succes uriaș pentru SpaceX: Racheta Starship, înaltă cât o clădire cu 40 de etaje, a ajuns în spațiu pentru prima oară

Racheta de ultimă generație „Starship” a companiei SpaceX a decolat luni din Texas pentru primul său zbor pe orbită și pentru prima lansare operațională de sateliți, transmite Reuters.

Vehiculul fără echipaj, înalt cât o clădire de 40 de etaje, alcătuit dintr-o rachetă de propulsie „Super Heavy” peste care este montată principala navă „Starship”, a decolat cu un vuiet de pe platforma de lansare în jurul orei 7:46 a.m., ora centrală a SUA (12:46 GMT), de la complexul Starbase al SpaceX.

„Starship”, construită pentru a lansa mai frecvent sateliții Starlink ai SpaceX și pentru a transporta viitoare misiuni NASA către Lună, va orbita în jurul Pământului de șase ori pe parcursul unei călătorii de 10 ore înainte de a ameriza în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy boosted back towards its splashdown site in the Gulf of America pic.twitter.com/0DcBz1wayt — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Boosterul rachetei a realizat o „amerizare lină” în Golful Mexicului la câteva momente după lansare, în timp ce nava spațială „Starship” a continuat să urce, unul dintre motoarele sale proiectate pentru funcționarea în vid oprindu-se în timpul traiectoriei suborbitale.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of America! pic.twitter.com/pEIjC2Aae1 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Atingerea orbitei, un obiectiv de referință esențial pentru orice rachetă nouă proiectată să transporte încărcături în spațiu, a fost o realizare îndelung amânată pentru „Starship”.

Musk anticipase cândva că acest lucru va fi realizat în 2022, urmând ca lansările de sateliți să înceapă în 2023.

The trajectory profile for Starship’s 14th flight pic.twitter.com/FQj4Ifbqg0 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

În spațiu din a 14-a încercare pentru racheta „Starship” a SpaceX

Totuși, din 2023, toate cele 13 zboruri de testare anterioare ale Starship au fost limitate la spațiul suborbital, în ciuda unei campanii de dezvoltare care durează de aproape un deceniu și care a costat până în prezent compania SpaceX peste 15 miliarde de dolari.

Musk a declarat că își imaginează ca, în cele din urmă, să fie lansate sute sau chiar mii de nave Starship pe an, un ritm de lansare fără precedent în industria spațială.

„Starship” este esențială pentru planurile de extindere ale SpaceX. Compania se bazează pe această rachetă uriașă pentru a-și extinde afacerea de internet prin satelit Starlink, care din al doilea trimestr al acestui an este cel mai mare și singurul segment profitabil al companiei, potrivit CNBC.

În prezent, SpaceX operează aproximativ 11.000 de sateliți activi pe orbită, comparativ cu aproximativ 650 ai OneWeb, sistemul rival al Eutelsat.

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