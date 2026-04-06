Echipajul misiunii Artemis II face istorie: A fost doborât recordul de distanță parcursă de oameni în spațiu

Astronauții din cadrul misiunii Artemis II au devenit luni oamenii care s-au aventurat cel mai departe de Pământ, ajungând la peste 400.171 de kilometri în spațiu, a anunțat NASA.

Cei trei americani Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman, împreună cu canadianul Jeremy Hansen, depășesc astfel recordul misiunii Apollo 13, care în 1970 ajunsese la cea mai îndepărtată distanță de Pământ după ce a fost nevoită să-și schimbe traiectoria în urma exploziei unui rezervor de oxigen în zbor – celebra situație „Houston, avem o problemă”, relatează AFP.

Echipajul Artemis II va continua să se îndepărteze și mai mult, urmând să atingă o distanță de 406.778 km față de Pământ.

Misiunea Artemis II a NASA a ajuns la Lună

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis II a NASA, aflați la bordul capsulei Orion lansate din Florida săptămâna trecută, se află luni în a șasea zi de zbor. Ei au intrat în cursul acestei zile în sfera de influență gravitațională a Lunii, în timp ce se deplasau pe traiectoria care să îi ducă deasupra părții îndepărtate și ascunse a Lunii.

Ei au devenit astfel oamenii care au zburat la cea mai mare distanță de Pământ din istorie.

Omenirea, din nou aproape de Lună

Acest moment este punctul culminant al misiunii Artemis II, care va dura aproape 10 zile și este primul zbor de test cu echipaj uman din cadrul programului Artemis al NASA.

Seria de misiuni, în valoare de miliarde de dolari, își propune să readucă astronauți pe suprafața Lunii până în 2028, înaintea Chinei, și să stabilească o prezență americană pe termen lung acolo în următorul deceniu, prin construirea unei baze lunare care să servească drept teren de testare pentru posibile misiuni viitoare către Marte.

Survolul părții îndepărtate a Lunii va cufunda echipajul în întuneric și va provoca scurte întreruperi ale comunicațiilor, deoarece satelitul natural al Pământului le va bloca legătura cu rețeaua Deep Space Network a NASA, un ansamblu global de antene radio de mari dimensiuni pe care agenția îl folosește pentru a comunica cu echipajul.

Cât vor rămâne astronauții de partea îndepărtată a Lunii

Survolul va dura aproximativ șase ore, timp în care astronauții vor folosi camere profesioniste pentru a realiza fotografii detaliate prin fereastra capsulei Orion, oferind un unghi rar și valoros din punct de vedere științific asupra modului în care lumina solară se filtrează în jurul marginilor Lunii, într-un fenomen care echivalează practic cu o eclipsă de Lună.

Ei vor avea de asemenea ocazia să fotografieze un moment rar în care planeta lor de origine, micșorată de distanța record la care se află în spațiu, va răsări de la orizontul lunar pe măsură ce capsula lor va ieși din spatele Lunii – o reinterpretare spectaculoasă, la scară cosmică, a unui răsărit de Lună văzut de pe Pământ.

O echipă formată din zeci de oameni de știință specializați în studiul Lunii aflați la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston va lua notițe în timp ce astronauții – care au studiat o gamă variată de fenomene lunare în cadrul pregătirii pentru misiune – își descriu observațiile în timp re