Elon Musk a început să-și creeze Starbase, propriul oraș în Texas, unde deja primii oameni s-au mutat

Orașul va găzdui, inițial, o parte a angajaților SpaceX, firma spațială a lui Musk. El este acum mic, dar magnatul are planuri importante în zona de sud a Statelor Unite.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, proprietarul Tesla și SpaceX, dezvoltă un nou proiect. Este vorba despre Starbase, un oraș pe care Musk vrea să-l construiască la granița de sud a SUA cu Mexic, acolo unde este plasat și sediul SpaceX, compania lui Musk care se ocupă cu proiectarea sateliților și rachetelor.

Sediul Space X din Boca Chica, Texas Foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia

Conform The New York Times, deși Musk are de mult timp în plan crearea unui oraș, acesta a trebuit să urmeze parcursul birocratic, care spune că înființarea unei noi localități trebuie să întrunească anumite cerințe, în acest caz fiind vorba de un număr de rezidenți care locuiesc deja acolo și o susținere cetățenească.

Pentru a finaliza aspectele juridice, angajații SpaceX deja s-au stabilit pe teritoriul unde va fi orașul și au început să strângă semnături pentru a înainta autorităților o petiție.

Documentul menționează câteva detalii legate de orașul lui Musk, printre ele fiind și numele viitorului primar, în persoana lui Gunnar Milburn, șeful departamentului de securitate al SpaceX. Se menționează orașul va avea, la început, aproximativ 500 de rezidenți, din care 219 locuitori permanenți. Dimensiunea orașului va fi de aproximativ 3,6 kilometri pătrați.

Pentru comparație, asta înseamnă că va fi puțin mai mare decât orașul Darabani din Botoșani, al doilea cel mai mic oraș din România. Totodată, localitatea va putea să își înființeze propriile instituții de forță și de urgență, respectiv poliție și pompieri.

Într-o scrisoare care însoțește petiția, persoana responsabilă cu proiectul Starbase, Kathryn Lueders, transmite că SpaceX are nevoie de posibilitatea de a se dezvolta ca o comunitate, deoarece furnizează deja pentru angajați, din cauza poziționării sale izolate, servicii medicale și de școlarizare pentru angajați și familiile lor.

Se presupune că inclusiv Elon Musk locuiește, alături de angajații săi, în clădirile construite lângă baza SpaceX. Deși nu se numără printre semnatarii petiției, el a votat la alegerile prezidențiale din noiembrie la o secție din regiune.

Alan Bojorquez, un avocat care oferă consultanță persoanelor care intenționează să înființeze localități pe teritoriul statului Texas a declarat că este o situație unică, deoarece este pentru prima dată când lucrează pentru o companie care vrea să construiască un oraș pentru angajați.

Controversele din jurul noului oraș

O investigație a celor de la USA Today arată că părerile sunt împărțite în legătură cu poziționarea sediului SpaceX.

Criticile vin în special din zona activiștilor de mediu, care se tem că odată cu instalarea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, se va dezvolta industria de transport spațial.

În administrația Trump, Elon Musk ar urma să preia conducerea unei instituții care se ocupă cu restructurarea guvernamentală.

Anumiți activiști, printre care și Bekah Hinojosa, co-fondatoarea unei organizații care se ocupă de protecția mediului din regiunea unde își are sediul SpaceX și unde urmează să fie construit orașul lui Musk, spun că relația apropiată dintre Trump și fondatorul SpaceX este unul dintre motivele pentru care Musk nu este tras la răspundere pentru daunele pe care le aduce mediului din sudul Texasului, acolo unde vrea să construiască Starbase.