VIDEO Suntem mai vulnerabili? Un „epic fail” legat de retragerea trupelor americane

Într-o discuție în studioul HotNews, jurnalistul Victor Cozmei analizează consecinţele retragerii trupelor americane de pe teritoriul României şi explică de ce comunicarea este „adevărata vulnerabilitate” a României.

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a recunoscut că, în cazul exerciţiilor de mobilizare a rezerviştilor, cea mai mare problemă a fost una de comunicare strategică. Jurnalistul Victor Cozmei crede că acelaşi lucru s-a văzut şi în privinţa anunţului privind retragerea a aproape 1.000 de soldaţi americani din România.

„Din punct de vedere al prezenţei americane, stăm mai bine decât atunci când a început războiul din Ucraina. Faţă de acel moment, acum avem stabilit şi operaţional un grup de luptă NATO, condus de Franţa, care numără 1.700 de militari străini şi care poate fi ridicat, la nevoie, la nivel de brigadă, adică 5.000 de militari”, arată jurnalistul Victor Cozmei.

El vorbeşte şi despre rolul pe care ar putea să-l aibă diplomaţia românească pentru întărirea parteneriatului strategic cu SUA, şi despre felul în care decidenţii politici au gestionat comunicarea privind reducerea prezenţei militare din România.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut miercuri dimineață o declarație de presă după decizia SUA privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Aproximativ jumătate din soldații SUA din România, cam 1.000 din 2.000 prezenți se vor retrage.

El a spus că a aflat luni despre decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, dar că nu a făcut-o publică pentru că „urma să fie o coordonare” cu Statele Unite, însă între timp informația a fost aflată pe surse și relatată de presa din Ucraina.