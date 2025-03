VIDEO Supraviețuire miraculoasă a unui bărbat lovit de tren în Peru. Adormise pe marginea șinelor

Un bărbat, aparent în stare de ebrietate, a supravieţuit în mod miraculos după ce a fost lovit de un tren de marfă în timp ce dormea pe marginea unor şine din Lima, au anunţat sâmbătă autorităţile locale, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Trenul l-a lovit şi, în mod miraculos, nu l-a ucis”, a declarat pentru AFP generalul Javier Avalos, şeful securităţii districtului Ate din provincia Lima. „Se pare că se afla în stare de ebrietate, a adormit pe marginea şinelor şi nu a simţit trenul venind”, a adăugat Avalos.

Accidentul s-a produs la primele ore ale zilei de sâmbătă, în zona kilometrului 13 al autostrăzii centrale din districtul Ate.

Marfarul Andina SAC circula pe traseul său obişnuit spre regiunea Anzilor peruani când l-a lovit pe Juan Carlos Tello, în vârstă de 28 de ani, care dormea rezemat de şine. Câteva secunde mai târziu, trenul a oprit.

#WATCH | In a remarkable turn of events, a Peruvian man miraculously survived after being run over by a train in Lima during the early hours of Saturday #Peru #TrainAccident pic.twitter.com/mecHy8Wkkc