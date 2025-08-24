VIDEO Sute de mii de oameni, la proteste pro-Palestina în Australia

Mii de australieni participă duminică la mitinguri propalestiniene, într-un context de relaţii tensionate cu Israelul, în urma deciziei Guvernului australian de centru-stânga de a recunoaşte statul palestinian, scrie Reuters.

Potrivit organizaţiei Palestine Action Group, duminică au loc aproximativ 40 de manifestaţii în Australia, cu o participare numeroasă în oraşele Sydney, Brisbane şi Melbourne.



Potrivit organizatorilor, aproximativ 350.000 de persoane au participat la marşuri în toată ţara, dintre care aproximativ 50.000 în Brisbane, unde Poliţia a vorbit despre 10.000 de manifestanţi.





Coborând în stradă, australienii „cer încetarea genocidului din Gaza şi solicită Guvernului să sancţioneze Israelul”, a declarat Josh Lees, unul dintre organizatorii marşului din Sydney, unde manifestanţii, mulţi dintre ei purtând steaguri palestiniene, scandau „Eliberaţi Palestina”, conform News.ro.

Alex Ryvchin, co-CEO al Consiliului Executiv al Iudaismului Australian, grupul de coordonare al evreilor din Australia, a declarat pentru canalul de televiziune Sky News că aceste adunări creează „un mediu periculos şi nu ar trebui să aibă loc”.





Manifestaţiile au loc în urma intensificării atacurilor personale ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu la adresa omologului său australian Anthony Albanese, al cărui guvern laburist a decis să recunoască un stat palestinian.



La fel ca Franţa, Marea Britanie şi Canada, guvernul australian a anunţat că doreşte să recunoască, în anumite condiţii, un stat palestinian.



La începutul lunii august, zeci de mii de oameni au mărşăluit pe emblematicul Harbour Bridge din Sydney, cerând pace şi livrări de ajutoare în Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă în urmă cu aproape doi ani, după un atac mortal al grupării Hamas.



Autorităţile palestiniene afirmă că conflictul a ucis a peste 60.000 de persoane în Gaza, în timp ce organizaţiile umanitare vorbesc despre o foamete generalizată în teritoriu.