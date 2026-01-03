VIDEO Sute de oameni sărbătoresc pe străzi și strigă „Libertad” în Chile și SUA, după ce președintele venezuelean Maduro a fost capturat

Venezuelenii care trăiesc în Chile sărbătoresc la Santiago pe 3 ianuarie 2026, după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro în urma lansării unei „ofensive de amploare” asupra Venezuelei. Credit line: Javier TORRES / AFP / Profimedia

Imagini publicate de presa internațională arată cum venezuelezii s-au adunat în Santiago, capitala Chile, dar și în Miami, SUA, pentru a sărbători capturarea lui Nicolas Maduro și prăbușirea regimului său în urma atacului SUA din 3 ianuarie 2026.

Desfășurarea evenimentelor din Venezuela, LIVETEXT pe HotNews

Sute de venezuelezi s-au strâns în centrul capitalei chiliene imediat după anunțul oficial făcut de Donald Trump, potrivit Reuters. Aceștia au afișat steaguri ale Venezuelei și au cântat imnul național, descriind momentul drept o „eliberare” mult așteptată după ani de exil.

Chile găzduiește una dintre cele mai mari comunități de migranți venezueleni din lume, mulți fugind de criza economică și politică din țara lor natală.

Al Jazeera a raportat din Santiago, descriind reacțiile comunității de expatriați ca fiind „extraordinare” și „fără precedent”.

În Miami, s-a strigat „Libertate”

Venezuelenii din sudul Floridei au ieșit în stradă în cartierul Doral pentru a sărbătorii ce mulți au numit un moment istoric pentru țara lor, după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de SUA, potrivit CBS News.

Sărbătorile au izbucnit în fața restaurantului El Arepazo, un loc de întâlnire pentru comunitatea venezuelenă, unde oamenii s-au îmbrățișat, au cântat și au fluturat steaguri.

Strigătele de „Libertad” (n.r. „Libertate”) răsunau în toată zona, în timp ce mulțimea cânta imnurile naționale ale Statelor Unite și Venezuelei.

Manifestanții au declarat pentru CBS News Miami că momentul atacului SUA asupra Caracasului pare mai puțin un act de război și mai mult un act de libertate. Mulți au spus că simt acum speranță și chiar de ușurare, în legătură cu posibilitatea de a se întoarce în siguranță în Venezuela pentru a-și vedea membrii familiei care încă locuiesc acolo.

Valeria, o tânără care se bucură la Miami, spune că a trăit în Venezuela, „sub o dictatură abuzivă”. „Mă simt atât de norocoasă și privilegiată să fiu în stradă, în timp ce oamenii din Caracas se tem pentru viața lor”, a spus ea. „Este ca și cum am vedea lumina de la capătul tunelului”, a adăugat tănăra.