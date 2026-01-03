VIDEO Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate

Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și văzute în capitala venezueleană Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, relatează Reuters și CNN, care citează mărturii de la fața locului. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat în repetate rânduri că SUA se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.

Prima explozie a fost raportată în jurul orei locale 1:50 dimineața.



„Una a fost atât de puternică, încât geamul meu s-a cutremurat după ea”, a relatat corespondentul CNN Osmary Hernandez.

Zona de sud a orașului, situată în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără energie electrică.

Cauza exploziilor nu este clară.

Imagini publicate pe rețelele de socializare au arătat coloane de fum ridicându-se în cerul nopții, în mijlocul luminilor orașului. La baza uneia dintre coloane se vede o strălucire portocalie, asemănătoare unei explozii.

🇻🇪🇺🇸‼️ — SIGUEN LOS BOMBARDEOS EN CARACAS.



HA LLEGADO EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA.pic.twitter.com/G5sbsqAUDK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a promis în repetate rânduri operațiuni terestre în Venezuela, în cadrul eforturilor de a-l presa pe președintele Nicolas Maduro să părăsească funcția.

Statelor Unite au desfășurat o flotilă de război în Caraibe și au înăsprit sancțiunile petroliere împotriva Venezuelei. Din septembrie, SUA au lansat atacuri asupra a ceea ce consideră a fi ambarcațiuni de contrabandă cu droguri, vizând peste 20 de nave în Pacific și Caraibe și ucigând cel puțin 100 de persoane.

În octombrie, Trump a declarat că a autorizat CIA să acționeze în Venezuela pentru a combate fluxurile ilegale de migranți și droguri din țara sud-americană.

Recent, pe 29 decembrie, Donald Trump a afirmat afirmat că Statele Unite au lovit și distrus o zonă portuară utilizată de nave acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela.