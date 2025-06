VIDEO Tensiuni în Los Angeles: senator american, scos cu forța, pus la pământ și încătușat, după ce a încercat să pună întrebări la conferința de presă a șefei securității interne

Alex Padilla, senator democrat din California și un critic vocal al politicilor din domeniul imigrației ale administrației Trump, a fost îndepărtat cu forța de la o conferință de presă susținută joi de Kristi Noem, secretara pentru securitate internă, în Los Angeles, relatează The Guardian, Politico și NBC News.

Senatorul democrat fost apoi forțat să se așeze la pământ și încătușat.

În imaginile video cu incidentul, care a devenit viral pe rețelele de socializare, Padilla este imobilizat și scos din încăpere de mai mulți bărbați.

„Sunt senatorul Alex Padilla. Am întrebări pentru secretar”, se aude spunând Padilla, în timp ce se luptă să treacă de bărbații care îl scot din încăpere.

El este auzit, de asemenea, spunând: „Luați mâinile de pe mine!”.

