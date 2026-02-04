VIDEO Tigru siberian, filmat când se plimbă liber într-o curte din Dâmboviţa. Reacția Poliției

Imagini cu un tigru siberian liber în curtea unui bărbat din judeţul Dâmboviţa s-au viralizat pe TikTok. Este vorba de aceeași gospodărie unde, vara trecută, Garda de Mediu a găsit o grădină zoo ilegală, cu urși, căprioare și lei. În urma apariției imaginilor, poliţia a anunțat că este deschis un dosar penal în cadrul căruia se fac cercetări.

Bărbatul care are tigrul siberian deţine o menajerie în localitatea dâmboviţeană Picior de Munte, în apropiere de Târgovişte, notează Agerpres. Proprietarul și-a făcut un cont de TikTok pentru a expune public animalele sălbatice.

Contul de TikTok pe care s-au postat imaginile este intitulat IWF Menajerie Dâmboviţa. Tigrul este filmat de aproape, când se plimbă prin zăpadă, iar în curte mai sunt şi alte animale.

„Tigru siberian la pândă. Toţi cerbii şi muflonii s-au pitit de el… Stai tati. Shere Khan! Puturos”, îl strigă bărbatul pe filmare pe tigru.

Imaginile au fost preluate și de Observatorul Prahovean.

Reacția Poliției

În urma apariției imaginilor, IPJ Dâmbovița a transmis că este în lucru un dosar penal.

„La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa – Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti”, a precizat IPJ Dâmboviţa, citat de Agerpres.

Gradina zoologică din curte

În iulie 2025, Garda de Mediu a descins aici, iar controlul a scos la iveală că bărbatul își amenajase ilegal o gradină zoologică în curte, în care erau ținute închise mai multe animale sălbatice, între care urşi, maimuțe căprioare şi lei. Proprietarul primea și vizitatori pentru bilete ce ajungeau să coste până la 100 de lei.

La momentul controlului, proprietarul nu a putut pune la dispoziția comisarilor Gărzii de Mediu actele de proveniență ale animalelor deținute, câteva din ele fiind strict protejate.

„În consecință, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale: două amenzi în valoare totală de 120.000 de lei și un avertisment. Totodată, au fost dispuse 12 măsuri ferme de remediere a neconformităților, cu termene clare de realizare, unele cu aplicabilitate imediată, altele cu caracter permanent”, anunța la acel moment Garda Națională de Mediu.

Tot la acel moment se preciza că „animalele rămân în custodia proprietarului fără dreptul de înstrăinare până când acesta face dovada provenienţei acestora”.