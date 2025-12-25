VIDEO Toată Ucraina vrea „să piară” Putin, sugerează Zelenski în mesajul de Crăciun. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună”

Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii cu ocazia Crăciunului, evocând credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această perioadă, în care Ucraina „se roagă” pentru pace.

„Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat”, a declarat liderul ucrainean, în ceea ce publicația The Kyiv Independent a descris drept o aluzie la omologul său rus, Vladimir Putin.

„Dar când ne întoarcem spre Dumnezeu, desigur, cerem mai mult. Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea și ne rugăm pentru ea”, a mai spus Zelenski în mesajul video pe care l-a transmis în Ajunul Crăciunului, potrivit traducerii oferite de Reuters.

El și-a exprimat speranța că binele și adevărul vor triumfa, „că va exista o victorie a păcii. Că va exista un noi. Și că va exista Ucraina”.

Președintele Zelenski a făcut aceste afirmații în contextul în care forțele ruse au continuat să lovească Ucraina în zilele premergătoare sărbătorilor.

„Așa atacă aceia fără Dumnezeu”

În atacurile din 23 decembrie au fost ucise cel puțin 13 persoane și au fost rănite alte 12. Asaltul, care a implicat minim 635 de drone și 38 de rachete rusești, a vizat încă o dată infrastructura ucraineană din sectorul energiei, lăsând „aproape complet fără electricitate”, regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki din vestul Ucrainei, potrivit Ministerului energiei de la Kiev.

„Rușii au arătat încă o dată cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de drone Shahed, rachete balistice, atacuri cu Kinjal – totul a fost folosit”, a spus Zelenski. „Așa atacă aceia fără de Dumnezeu. Așa acționează cei care nu au absolut nimic în comun cu creștinismul sau cu ceva uman”, a adăugat președintele ucrainean.

„Însă rezistăm. Ne sprijinim unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe linia frontului – să se întoarcă vii. Pentru toți cei aflați în captivitate – să se întoarcă acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți care au apărat Ucraina cu prețul vieții lor”, a subliniat el.

Bloomberg a scris miercuri, invocând o sursă apropiată Kremlinului, că Rusia va cere modificări esențiale la cel mai recent plan de pace al Ucrainei și Statelor Unite privind încheierea războiului. Moscova vrea restricții suplimentare pentru capacitățile militare ale Kievului.