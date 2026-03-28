VIDEO Tornadă filmată în Teleorman. Imaginile au devenit virale

O pâlnie de tornadă a fost surprinsă sâmbătă pe cerul localității Cernetu, județul Teleorman. Fenomenul a fost surprins de localnici într-o filmare publicată de Meteoplus, pe pagina de Facebook.

Vârtejul de aer a coborât dintr-un nor de furtună, potrivit imaginilor publicate de Meteoplus. Înregistrarea a devenit rapid virală: la aproximativ trei ore de la publicare, a atras aproape 400.000 de vizualizări și sute de comentarii, unele ironice.

„Wow. Ce tornadă mare”, a comentat o persoană.

„E de la Dragnea”, a comentat, ironic, o persoană.

„Din cauza lui Bolojan, a venit să ia tot!”, a scris, în glumă, un alt internaut.

„Nu vă speriați! E Dragnea, l-a chemat pe Grindeanu să vină urgent la București cu nava spațială”, a adăugat altă persoană.

Unii chiar au pus la îndoială autenticitatea imaginilor. „Ce aveti ? Este AI ,pomii sunt cu frunze pe ei!”, a comentat o persoană.

Tornada este o coloană de aer, vizibilă sub forma unei pâlnii. Apare atunci când aerul cald și umed se întâlnește cu aerul rece și uscat, creând instabilitate atmosferică intensă.

Spre deosebire de un ciclon sau uragan, care acoperă sute de kilometri, tornada este o furtună localizată, iar în unele cazuri poate fi foarte violentă în punctul de impact.

