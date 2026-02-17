VIDEO Trafic aerian „în condiții de iarnă” la București. „Va duce, inevitabil, la întârzieri”

BoardingPass, site specializat în știri din domeniul aviației, a avertizat marți seară că starea vremii din București și degivrarea necesară în consecință pot provoca întârzieri în traficul aerian.

„Traficul aerian de la București se desfășoară în condiții de iarnă, din cauza ninsorii. Avioanele necesită degivrare înainte de decolare, lucru care va duce, inevitabil, la întârzieri”, au scris cei de la BoardingPass luni seară.

„Așadar, nu vă agitați și țipați prea mult dacă în aceste zile zborurile au întârzieri… Serviciu ușor celor care își desfășoară activitatea afară, pentru a ține aeroporturile „ON” pe această vreme deloc plăcută”, au mai scris cei de la BoardingPass.

Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol

Bucureștiul și 12 județe sunt vizate de un cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, care a intrat în vigoare marți seară, la ora 20, și este valabil până miercuri, la ora 12.

Este „probabil cel mai sever episod al acestei ierni”, a afirmat directoarea de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu, la Digi24.

ANM nu exclude o eventuală creștere a gradului de alertă.

„Rămâne codul portocaliu pentru cele 12 județe, inclusiv municipiul București, însă având în vedere intensitatea fenomenelor și aria de extindere, nu trebuie să excludem niciodată că, dacă dinamica fenomenelor va impune o creștere a gradului de alertare, să nu o facem”, a declarat directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, la Antena 3.