VIDEO Trafic blocat pe Drumul European 581, în Vaslui. Un autocamion a luat foc după un impact violent cu un autoturism

Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs luni după-amiază pe Drumul European 581, pe raza comunei Costești din județul Vaslui. Traficul în zonă este blocat pe ambele sensuri de mers, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

Accidentul s-a produs pe o porțiune de drum drept, iar impactul dintre autorutism și autotren a fost deosebit de violent, arată imaginile surprinse la fața locului de martori.

Autoturismul în care se afla un bărbat de 34 de ani, din Vaslui, s-a dezintegrat, iar bucăți ale acestuia au fost împrăștiate pe câmpul de lângă șosea. Bărbatul a decedat în urma impactului violent.

În urma accidentului, autotrenul a luat foc, blocând ambele sensuri de mers. Șoferul din autotren a reușit să se evacueze înainte ca flăcările să cuprindă cabina, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenții. Polițiștii desfășoară cercetări la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Momentan, circulația este blocată pe ambele sensuri, au comunicat reprezentanții ISU Vaslui.