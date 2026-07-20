VIDEO Trafic restricționat pe DN 1 din cauza ploilor torențiale. Pompierii intervin în zona Comarnic

Apa care s-a acumulat pe carosabil din cauza ploilor abundente îngreunează circulația rutieră pe DN 1, în zona localităților Nistorești și Comarnic, conform anunțului făcut luni de autorități.

Circulația este restricționată pe sensul de mers Ploiești – Brașov până la remedierea situației, au precizat polițiștii prahoveni.

„Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova informează participanții la trafic că, la acest moment, pe DN 1 (E60), între kilometrii 99-100, pe raza localității Nistorești, precum și la kilometrul 107, pe raza localității Comarnic, s-au înregistrat acumulări importante de apă pe partea carosabilă, fapt ce îngreunează desfășurarea circulației rutiere”, a declarat inspectoratul de poliție, citat de Agerpres.

Un comunicat a transmis luni după-amiază și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a anunțat că „pompierii prahoveni intervin pe DN1, în orașul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții de siguranță”.

„O parte dintre forțele de intervenție care acționează în zonă se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situației create de noile precipitații abundente”, a precizat IGSU.

Viitură puternică duminică în Bușteni

Străzile stațiunii au fost măturate de ape învolburate duminică, iar mai multe autoturisme și oameni au fost surprinși de șuvoaiele pline de noroi.

Cantitatea importantă de apă căzută într-un timp foarte scurt pe Valea Jepilor Mici a făcut ca nivelul pârâului omonim să crească foarte mult.

Odată cu apa, pe străzi au fost aduși și bolovani mari, nisip și bușteni, care au blocat stațiunea, dar și DN1, un drum foarte circulat de turiști în weekend.