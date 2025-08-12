VIDEO Trei hoți străini, prinși pe Aeroportul din Cluj după ce au jefuit turiști la festivalul Untold. Ce a găsit poliția în bagajele lor

Trei hoți străini, prinși pe Aeroportul din Cluj după ce au jefuit turiști la festivalul Untold. Foto: Captură video Poliția Română

Trei cetăţeni străini au fost reținuți sub acuzați că au furat bijuterii şi alte bunuri în timpul festivalului Untold de la Cluj-Napoca. Ei au fost prinși luni pe aeroportul din Cluj, înainte de a decola spre Barcelona, anunță Poliția Română.

„În perioada 7–10 august a.c., în urma unui festival de muzică, desfășurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii. În acest context, polițiștii care acționau în zona festivalului au desfășurat activități informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate”, a anuțat Poliția Română, într-un comunicat.

Astfel, duminică seară, polițiștii au depistat un bărbat, de 44 de ani, cetățean străin, bănuit că a comis mai multe dintre faptele semnalate. Continuând cercetările, s-a stabilit că acesta a acționat împreună cu alte trei persoane. Astfel, bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore, precizează Poliția.

Arestați înainte de decolare

Ulterior, cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca, anchetatorii au aflat informații privind deplasările cu avionul a suspectului, inclusiv date care au confirmat că aceasta a călătorit în România alături de celelalte trei persoane implicate.

Astfel, ieri, trei persoane, o femeie, de 30 de ani și doi bărbați, de 46, respectiv 37 de ani, au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să efectueze controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona.

La controlul corporal și verificarea bagajelor, asupra lor au fost descoperite mai multe bunuri, printre care 18 lănțișoare din aur, parfumuri, cartușe de țigarete, pachete de cafea, precum și alte bunuri. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore.