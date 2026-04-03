VIDEO Trei șoferi au fugit de polițiști și s-au ascuns fără succes în curtea unui localnic din Botoșani. Ce au descoperit agenții

Trei şoferi au intrat într-o curte dintr-o localitate botoşăneană pentru a scăpa de controlul poliţiştilor, însă în cele din urmă toți trei au fost nevoiți să dea ochii cu oamenii legii.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii de la Serviciul Rutier au făcut, joi, în jurul prânzului, semnal de oprire pentru un autoturism care se deplasa pe DE 58, în localitatea Baia, potrivit News.ro.

„Conducătorul auto nu a respectat semnalele poliţiştilor rutieri şi a intrat în curtea unei proprietăţi private, fiind urmat de alţi doi conducători auto. Poliţiştii au solicitat conducătorilor auto să se deplaseze în afara curţii, împrejurare în care doi s-au supus solicitării, iar unul dintre ei s-a sustras, părăsind zona prin spatele imobilului. În cadrul verificărilor, poliţiştii au stabilit că cel care s-a sustras controlului este un tânăr de 35 de ani, din municipiul Botoşani, care are permisul de conducere suspendat şi care a mai fost depistat, în trecut, conducând fără a avea acest drept”, au afirmat poliţiştii.

De asemenea, în cazul conducătorului unuia dintre autoturisme, un bărbat de 32 de ani, din municipiul Botoşani, a reieşit că este posibil să fi avut prezente în organism substanţe psihoactive, iar autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

El a fost condus la o unitate spitalicească pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a prezenţei în organism a substanţelor interzise.

„Ulterior, au fost constituite echipe pentru localizarea conducătorului auto care s-a sustras, acesta fiind identificat în jurul orei 20:00, pe o stradă din municipiul Botoşani. A fost imobilizat şi condus la sediul poliţiei, unde faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de conducere cu permisul suspendat, în cazul bărbatului de 35 de ani, şi punere în circulaţie a unui autoturism neînmatriculat, în cazul celui de 32 de ani.

De asemenea, pentru bărbatul de 32 de ani, în funcţie de rezultatele toxicologice, cercetările pot fi extinse şi pentru infracţiunea de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive.