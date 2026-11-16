VIDEO Tronsonul blestemat de pe Autostrada Transilvania, gata în decembrie „dacă se dorește”, după 22 de ani. Cum arată acum celebrul pod din mijlocul unui lac de acumulare

„Dacă se dorește, cei 26,35 kilometri” pot fi dați în trafic la început de decembrie, spune Asociația Pro Infrastructura care a filmat din dronă un tronson din Autostrada Transilvania ce a fost abandonat de Bechtel și a rămas aproape neatins timp de 12 ani.

O structură-mamut a fost ridicată de Bechtel în Transilvania, peste un lac de acumulare, însă ea n-a fost finalizată niciodată și a rămas neatinsă timp de 12 ani. Acum, în sfârșit, e aproape de finalizare și deschidere.

Odată deschiși traficului, cei aproape 27 de kilometri vor fi legați de un alt tronson de aproape 14 km deschiși traficului în 2023.

„Autostrada A3 Chiribiș-Suplacu, gata la început de decembrie”, susține Asociația Pro Infrastructura (API), una din cele mai active organizații non guvernamentale care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

„Dacă se dorește, cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău pot fi dați în trafic la începutul lunii decembrie, în trei, maxim patru săptămâni, cu 5 luni de întârziere față de iulie, termenul contractual”, spune asociația care a filmat din dronă tot șantierul.

„Au mai rămas foarte puține lucruri de făcut: ceva marcaje, parapete de protecție ici-colo, câteva rosturi de dilatație și zona din apropiere de Porț/Marca de pus la punct. La prima experiență ca antreprenor general pe un lot de autostradă, Erbașu putea mai bine, mai ales că a avut perioade cu mobilizare foarte bună la începutul șantierului. Treptat a scăzut ritmul, au fost și câteva provocări tehnice de trecut, iar rezultatul este acesta”, spune API.

Contractul cu Erbașu, cu o valoare de aproape 890 de milioane de lei, a fost semnat în 24.11.2023. Erbașu este al patrulea constructor de pe acest lot, și contractul prevedea 6 luni de proiectare și 18 de execuție.

Abia în ianuarie 2025 a fost emis și ordinul de începere pentru lucrări, astfel că termenul contractual de finalizare actualizat a fost sfârșit de iulie 2026.

Continuarea autostrăzii de la Suplacău de Barcău la Nușfalău – cei 13,5 km – a fost deschisă traficului în 2023.

De ce a fost construit un viaduct de aproape 2 kilometri prin mijlocul unui lac

Tronsonul dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău este cunoscut și pentru o structură-mamut care a fost ridicată de Bechtel peste un lac de acumulare și care a zăcut ani de zile fără a mai fi terminată.

Viaductul are 45 de deschideri a câte 40 de metri lungime fiecare și decizia de a fi construit prin lacul de acumulare a fost una controversată la timpul ei.

Autostrada Transilvania în zona Suplacu de Barcău urma să treacă printr-un câmp activ de sonde petroliere, iar în anii 2000 în zona lacului nu era foarte multă apă.

Pentru a reloca cât mai puține sonde și pentru a evita un deal mai înalt în zona vestică, a fost stabilit traseul autostrăzii prin zona lacului de acumulare, considerându-se atunci că e cea mai ieftină dintre soluții disponibile.

Viaductul nefinalizat de Bechtel de la Suplacu de Barcau (înainte de reluarea lucrărilor) / Foto: Captură YouTube

De ce i se spune „tronsonul blestemat” din Autostrada Transilvania

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș a fost supranumit de-a lungul anilor „tronsonul blestemat”, pentru că deși fusese cel mai avansat ca lucrări dintre cele abandonate de Bechtel, acesta nu a putut fi gata. Fie autoritățile nu au putut demara procedurile în timp util, fie a dat peste constructori ce nu și-au putut onora contractele.

Proiectul de la Suplacu de Barcău la Chiribiș (și mai departe până la Borș) fusese abandonat în 2013, când ministrul PSD de atunci Dan Șova a decis rezilierea contractului cu Bechtel. Tronsonul fusese construit aproape 50%, inclusiv o mare parte din celebrul viaduct de 1,8 km de la Suplacu de Barcău peste lacul de acumulare cu același nume.

Ulterior, CNAIR a scos la licitație proiectul, l-a contractat în 2015 cu o asociere spaniolă (Corsan – Corviam Construccion – SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL) pe circa 701 milioane de lei, dar în 2016 l-a reziliat din cauza mobilizării slabe a constructorului.

Apoi, abia în decembrie 2020 a fost relansat la licitație proiectul Suplacu de Barcău – Chiribiș, în martie 2021 au fost depuse patru oferte, iar în septembrie 2021 a fost desemnat un câștigător – Construcții Erbașu – Vahostav – SK A.S., ofertă de 542 mil lei. S-au depus contestații, iar apoi licitația nu s-a mai finalizat cu un contract semnat.

În iulie 2022, fostul ministru Cătălin Drulă acuza conducerea de atunci de la Transporturi că au anulat licitația, deși ministrul Grindeanu anunța atunci pe Facebook că ofertele sunt la reevaluare și că se va da un câștigător până în august. În cele din urmă licitația chiar a fost anulată și meciul mai apoi s-a mutat în instanțe, pe contestarea deciziei de anulare.

Abia după încă jumătate de an CNAIR scotea din nou la licitație finalizarea tronsonului în cauză.

În noiembrie 2023 era în sfârșit contractată din nou finalizarea contractului. La acel moment se făceau 11 ani de când Bechtel a părăsea șantierul.

Contractul Bechtel

Numele Bechtel a devenit cunoscut în România după un contract uriaș de infrastructură care a eșuat răsunător și a făcut chiar și obiectul unui dosar penal.

În 2003 România semna un contract cu firma americană Bechtel pentru construirea Autostrăzii Transilvania de la Brașov până la Borș, un proiect atribuit fără licitație și marcat de costuri uriașe și întârzieri majore.

După aproape un deceniu, statul a plătit peste un miliard de euro pentru doar aproximativ 50 de kilometri finalizați între Turda și Gilău (la vest de Cluj Napoca) și alți 64 de kilometri realizați doar pe jumătate, între Suplacu de Barcău și Borș.

A3 Suplacu de Barcău – Chribiș