VIDEO Trump anunță navele de război din „clasa Trump”, de „100 de ori mai puternice” decât oricare alte cuirasate construite anterior

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o nouă clasă de nave de război puternic înarmate, care vor purta numele său. 22 decembrie 2025, Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni planurile pentru lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi vor purta numele – nave din „clasa Trump” -, decizie care marchează începutul unei extinderi a flotei navale și semnalează o supraveghere mai strictă a contractorilor din domeniul apărării în ceea ce privește întârzierile de producție și depășirile de costuri, informează Reuters.

Trump a declarat că noile nave de război vor fi mai mari, mai rapide și „de 100 de ori mai puternice” decât oricare altele construite anterior, formând nucleul a ceea ce el a numit o „Flotă de Aur” extinsă, menită să consolideze dominația navală a SUA.

Programul va începe cu două nave și se preconizează că va crește până la 20-25 de nave, a spus Trump. Prima navă din această clasă va fi numită „USS Defiant”.

Anunțul reprezintă cel mai recent exemplu al procesului de rebarnding de către președinte a unor aspecte care țin de guvernul federal al SUA după propria lui imagine. Trump, care a criticat anterior aspectul navelor de război americane, a afirmat că se va implica personal în proiectarea acestora, „deoarece sunt o persoană foarte preocupată de estetică”.

Liderul de la Casa Albă a precizat că navele vor cântări peste 30.000 de tone, vor fi mai mari decât distrugătoarele actuale și vor fi echipate cu cea mai recentă tehnologie, inclusiv inteligență artificială (AI) și lasere cu energie dirijată.

„Nu am mai construit un cuirasat (navă de război de mare tonaj, încărcată cu artilerie grea, n.r.) din 1994 încoace. Aceste nave de ultimă generație vor fi unele dintre cele mai letale nave de război de suprafață… în afară de submarinele noastre”, a spus Trump.

„Fiecare dintre ele va fi cea mai mare navă de război din istoria țării noastre” și chiar „din lume”, a susținut republicanul.

Pe lângă armele navale convenționale, noile cuirasate vor fi echipate cu rachete de croazieră cu armament nuclear, lansate de pe mare, a declarat secretarul Marinei SUA, John Phelan, care a apărut alături de Trump în Florida pentru anunț.

Imagini reprezentând viitoarea navă „USS Defiant” pe mare și în plină acțiune au fost expuse pe șevalete în jurul podiumului, în timpul anunțului lui Trump.

Unii oficiali americani au avertizat că eșecul de a construi noi nave de război în ultimii ani a oferit un avantaj rivalului economic și militar, China. Trump a minimalizat influența crescândă a Chinei drept un factor al deciziei sale, spunând că extinderea flotei navale este „o ripostă împotriva tuturor”.

Întârzieri și depășiri de costuri

El a mai spus că extinderea marinei americane va fi însoțită de o presiune reînnoită asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a accelera producția și a reduce costurile. Trump a adăugat că se va întâlni săptămâna viitoare cu marile firme din domeniul apărării pentru a discuta despre întârzieri și depășiri și pentru a examina dacă remunerațiile directorilor, răscumpărările de acțiuni și dividendele contribuie la neîndeplinirea obiectivelor de producție.

„Nu vrem ca directorii executivi să câștige 50 de milioane de dolari pe an, să acorde dividende mari tuturor și să facă și răscumpărări”, în timp ce producția de F-35 și de alte avioane de vânătoare stagnează, a spus Trump.

Reuters a scris săptămâna trecută că administrația de la Washington plănuiește un ordin executiv pentru a limita dividendele, răscumpărările și remunerațiile directorilor executivi ai contractorilor din domeniul apărării ale căror proiecte depășesc bugetul și sunt întârziate.

Trump și Pentagonul s-au plâns de natura costisitoare, lentă și învechită a industriei de apărare, promițând schimbări dramatice care ar face producția de echipamente de război mai rapidă.

Pe lângă noua clasă de nave de război, extinderea flotei SUA prevede creșterea numărului de alte nave de război, inclusiv introducerea unei noi clase de fregate mai mici, anunțată anterior de Marina Militară, a spus Trump.