VIDEO Trump glumește pe seama atacului de la Pearl Harbor, având-o alături pe șefa guvernului japonez

Preşedintele american Donald Trump a făcut joi o paralelă între loviturile americane din Iran şi atacul japonez de la Pearl Harbor din 1941, în contextul în care a apărat războiul împotriva Teheranului la o întâlnire cu şefa guvernului japonez Sanae Takaichi de la Washington, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Am vrut o surpriză. Cine ştie mai multe despre surprize decât Japonia? De ce nu mi-ai spus nimic despre Pearl Harbor?”, a afirmat Trump când un jurnalist l-a întrebat de ce nu şi-a anunţat aliaţii despre intenţiile sale de război.

„Voi credeţi în surpriză, cred că mai mult chiar decât noi”, a adăugat el.

Q: "Why didn't you tell U.S. allies…about the war before attacking Iran?"



President Trump: "We wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?" pic.twitter.com/esV9iyvMiV — CSPAN (@cspan) March 19, 2026

Șefa guvernului nipon şi-a schimbat poziţia pe scaun în timp ce Trump, care stătea alături de ea în Biroul Oval, a evocat momentul care a atras SUA în Al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.

AFP notează că Sanae Takaichi s-a simţit vizibil „neconfortabil” şi a părut să suspine uşor când a auzit comentariul lui Trump.

Atacul japonez asupra bazei navale japoneze de la Pearl Harbor, Hawaii, de pe 7 decembrie 1941, s-a soldat cu moartea a 2.390 de americani şi SUA au declarat război Japoniei a doua zi.