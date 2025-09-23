VIDEO Trump ironizează și critică ONU, de la tribuna Adunării Generale. „Țările voastre se vor duce naibii!”

Președintele american Donald Trump a reproșat Organizației Națiunilor Unite că nu l-a ajutat în diversele sale inițiative de pace, într-un discurs plin de ironie pe care l-a susținut marți în faţa liderilor reuniţi la dezbaterea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, cel mai important forum diplomatic din lume.

„Cele două lucruri pe care le-am primit de la Națiunile Unite sunt o scară rulantă defectă și un teleprompter defect”, a ironizat președintele Statelor Unite la New York, referindu-se la problemele tehnice întâmpinate înaintea intervenției sale la sediul ONU, o instituție care, potrivit lui, „este foarte departe de a-și atinge potențialul”, relatează agenția France Presse.

Trump s-a lăudat din nou cu eforturile sale pacificatoare pentru aplanarea conflictelor din toată lumea, reiterând că a pus capăt până acum în cel de-al doilea mandat de președinte al SUA la cel puțin șapte războaie „care păreau fără sfârșit”. „Din păcate, ONU nu a încercat să ajute în niciunul dintre aceste cazuri”, a spus el.

„Care este scopul Națiunilor Unite?”, a întrebat Trump. „ONU are un potențial enorm”, dar „este încă departe” de a putea exploata acest potențial, a continuat el. „ONU este foarte bună la a scrie scrisori, dar nu și la a lua măsuri care să pună capăt conflictelor”, a mai acuzat Trump.

Iar unul dintre lucrurile pentru care Trump a acuzat direct ONU în discursul său ar fi acela că încurajează „invazia” anumitor țări, în special din Occident, prin imigrația ilegală.

„Organizația Națiunilor Unite finanțează un atac împotriva țărilor occidentale și a frontierelor lor”, a declarat el de la tribuna ONU, făcând referire la ajutorul financiar pe care organizația îl acordă migranților aflați în nevoie. „ONU sprijină persoanele care intră ilegal în Statele Unite”, a susținut Trump.

Țările europene „se duc direct spre iad” din cauza imigrației

Donald Trump a declarat totodată, fără menajamente, că aliații europeni „se îndreaptă direct spre iad” din cauza politicilor lor migratorii, lăudând în același timp propria sa politică împotriva imigrației ilegale.

„Este timpul să punem capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise”, a declarat Trump în fața Adunării Generale a ONU. „Țările voastre se îndreaptă direct spre iad”, a adăugat el, atacându-l și pe primarul Londrei, Sadiq Khan, primul primar musulman al unei capitale occidentale.

Trump to the UN: "I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell." pic.twitter.com/Nkr4IEcVzd — Aaron Rupar (@atrupar) September 23, 2025

„Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie din istorie”

Donald Trump a mai susținut de la tribuna ONU că schimbările climatice sunt „cea mai mare înșelătorie din istorie”, iar conceptul de amprentă de carbon „o farsă inventată de oameni cu intenții răuvoitoare”.

„Ei spuneau că încălzirea globală va distruge lumea… Dar apoi a început să se răcească”, afirmat președintele american.

President Trump rips the green energy scam: "It used to be called global cooling. Then they said global warming. So now they just call it climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world. All of these predictions made by the UN and many others were WRONG." pic.twitter.com/eUyLaXiUtm — TheBlaze (@theblaze) September 23, 2025

Recunoașterea Palestinei ar fi o „recompensă pentru atrocitățile comise de Hamas”

Donald Trump a reiterat de asemenea că, în opinia sa, recunoașterea unui stat palestinian ar constitui o „recompensă” pentru „atrocitățile” comise de gruparea palestiniană Hamas.

„Ar fi o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv cele din 7 octombrie (2023), în condițiile în care refuză să elibereze ostaticii sau să accepte un armistițiu”, a afirmat președintele american.

„Ca şi cum ar dori să alimenteze şi mai mult conflictul, unii membri ai acestui for încearcă să recunoască unilateral statul palestinian. Recompensa ar fi prea mare pentru teroriştii Hamas, având în vedere atrocităţile comise de aceştia”, a mai afirmat Trump.