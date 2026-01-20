VIDEO Anunțul lui Trump, la un an de la preluarea celui de-al doilea mandat

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la un briefing de presă la Casa Albă, în Washington, DC, SUA, pe 20 ianuarie 2026, când s-a împlinit un an de la preluarea celui de-al doilea mandat. FOTO: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Președintele american Donald Trump a susținut marți o conferință de presă în care și-a lăudat cel de-al doilea mandat la Casa Albă, spunând că ultimul an a fost „o perioadă uimitoare”, relatează CNN, Sky News și The New York Times (NYT).

El a afirmat că nu va citi „cartea” realizărilor sale pe care Casa Albă a pregătit-o pentru jurnaliștii care au luat parte la briefing.

„Am realizat mai mult decât orice altă administrație până acum în ceea ce privește armata, încheierea războaielor și finalizarea războaielor. Nimeni nu a mai văzut ceva asemănător”, a susținut Trump, în fața reporterilor de la Casa Albă.

Liderul american și-a început conferința arătând o serie de fotografii ale unor „infractori” din statul american Minnesota – imigranți fără documente care au fost arestați de actuala administrație republicană.

„În multe cazuri, sunt criminali, baroni ai drogurilor, traficanți de droguri”, a spus Trump.

Totuși, răsfoind fotografiile în timp ce vorbea la pupitru, Trump a părut oarecum abătut. A păstrat liniștea câteva momente, uitându-se prin documente, pentru ca apoi să continue să arate astfel de fotografii reporterilor.

La un moment dat, a trecut de la discutarea activității Serviciului de Imigrare și Vamă și a Patrulei de Frontieră la discutarea sprijinului său în rândul hispanicilor americani.

„Îi iubesc pe hispanici. Sunt incredibil de întreprinzători”, a spus el.

Trump a reușit să reducă numărul trecerilor ilegale ale frontierei, dar încă nu și-a atins obiectivul de deportare în masă. În ciuda promisiunii administrației de a viza „cei mai răi dintre cei mai răi”, majoritatea imigranților arestați în cadrul operațiunilor de deportare de mare amploare din marile orașe nu aveau cazier judiciar, potrivit datelor disponibile până pe 15 octombrie, notează NYT.

Analiza arestărilor de imigranți la nivel național de la începutul mandatului lui Trump, acum un an, și până pe 15 octombrie, arată că 67% dintre cei reținuți au fost acuzați cel puțin de o infracțiune, de un fel sau altul. Dar aceste acuzații includ infracțiuni minore, cum ar fi încălcări ale codului rutier, care nu au fost șterse din caziere. Trump, însă, a prezentat în cadrul briefingului politica lui ca având un impact în principal asupra persoanelor care au comis infracțiuni violente.

În timp ce a prezentat fotografiile, liderul american a adăugat: „Mă duc într-un loc frumos din Elveția. Sunt sigur că sunt așteptat cu mare bucurie în Elveția”.

Deși a spus că nu va citi documentul Casei Albe despre reușitele din mandatul care a început în ianuarie anul trecut, Donald Trump a revenit ulterior și a început să citească „câteva” dintre „realizările” sale.

În timpul discursului său, Trump l-a atacat în repetate rânduri pe predecesorul său, Joe Biden, despre care a reiterat că a fost „cel mai rău președinte” din istoria SUA. De mai multe ori s-a referit la el numindu-l „sleepy Joe” („somnorosul Joe”).

Rara apariție a președintelui în fața presei a avut loc la un an de la inaugurarea celui de-al doilea mandat și în contextul criticilor din partea liderilor europeni cu privire la ambițiile lui de a prelua Groenlanda.

Trump urmează să se deplaseze la Davos, în Elveția, pentru a participa la Forumul Economic Mondial din această săptămână și a anunțat că a acceptat să se întâlnească cu „diferite părți” pentru a discuta despre insula arctică.

Primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump a fost intens. Președintele SUA a lansat acțiuni brutale economice și militare, și-a alienat vechii aliați europeni și a definit mai clar doctrina „America First”, stabilind că aceasta pune accentul pe sferele de influență, nu pe alianțele și instituțiile internaționale care au guvernat lumea după al Doilea Război Mondial, au scris anterior Reuters, revista Times și NYT. După un an de mandat, rezultatele sunt vizibile. 2025 a adus o înrăutățire dramatică a relațiilor SUA cu aliații europeni și relații mai prietenești cu liderii autoritari, de la Vladimir Putin din Rusia la Mohammed bin Salman din Arabia Saudită.

Cea mai frapantă manifestare a politicii externe a lui Trump a fost vizibilă în emisfera vestică, unde oficialii administrației au clarificat – inclusiv prin postere sumbre distribuite pe rețelele sociale – că Doctrina Monroe 2.0 adoptată de președinte include justificarea utilizării forței în regiune pentru a asigura interesele SUA.

Trump, despre tarifele vamale: Am încasat sute de miliarde de dolari

Trump a vorbit marți, la Casa Albă, și despre economie, aducând în discuție, pe scurt, inclusiv utilizarea tarifelor vamale de către SUA, fără a menționa țări specifice.

„Nu știu ce va face Curtea Supremă”, a spus el, referindu-se la hotărârea Curții Supreme privind tarifele impuse deja de SUA anul trecut.

„Cred că, pentru mine, este foarte clar, nu putea fi mai clar. Ai dreptul să emiți o licență – un tarif este probabil mai puțin sever decât ar putea fi o licență”, a adăugat el.

Trump a continuat: „Nu știu unde este cazul, dar am încasat sute de miliarde de dolari și, dacă pierdem acest caz, este posibil să trebuiască să facem tot ce putem pentru a-i rambursa. Nu știu cum se va putea face asta foarte ușor fără a afecta o mulțime de oameni, dar așteptăm cu nerăbdare (decizia definitivă în) acel caz”.

„Și avem o securitate națională extraordinară datorită tarifelor și venituri extraordinare”, a subliniat Trump.

Președintele SUA a amenințat în ultimele zile că va impune tarife vamale suplimentare țărilor europene dacă acestea vor respinge în continuare ambiția lui de a prelua Groenlanda.