VIDEO Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina ca garanție de securitate

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de deznodământul discuțiilor de luni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și liderii europeni, potrivit CNN.

Trump nu a exclus posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui potențial acord de pace.

„Vă vom informa, poate în cursul zilei de astăzi”, a afirmat președintele Trump, luni, în cadrul declarațiilor făcute în Biroul Oval al Casei Albe alături de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit președintelui american, Europa va avea rol de conducere în securizarea păcii, însă și SUA va fi implicată.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că ei se află acolo, Europa. Însă îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus liderul SUA.

El consideră că eventualul acord de pace va rezista odată ce va fi perfectat.

„Cred că dacă putem ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a subliniat Donald Trump.

Președintele SUA a vorbit și despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale la care să participe și omologul lor rus, Vladimir Putin, spunând că un astfel de summit ar oferi „o șansă bună” de încheiere a războiului din Ucraina.

Donald Trump a precizat că va discuta cu Vladimir Putin după întâlnirile pe care le are luni la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și oficialii europeni.

Președintele Ucrainei s-a declarat pregătit pentru un summit la care să ia parte și omologul lor rus. „Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a declarat Zelenski.