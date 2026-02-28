VIDEO Trump, primele declarații despre atacul asupra Iranului: Industria lor de rachete va fi făcută una cu pământul și le vom anihila marina / Mesaj pentru Gărzile Revoluționare
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare. că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.
„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”, a afirmat președintele american.
Principalele declarații ale lui Trump:
- Iranul a încerca să-și reconstruiască programul nuclear. Ne vom asigura că nu va obține o armă nucleară.
- Irannul dezvolta rachete cu rază lungă care amenințau SUA și pe alții. Le vom distruge rachetele și industria lor de rachete va fi făcută una cu pământul.
- Le vom anihila marina militară.
- Ne vom asigura că instrumentele lor teroriste din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și nu vor mai ataca forțele noastre și nu vor mai folosi dispozitivele lor explosive improvizate – sau bombele de pe marginea drumului, cum sunt uneori numite – pentru a răni și ucide atât de grav mii și mii de oameni, inclusiv mulți americani.
- Către Gărzile Revoluționare Iraniene: Ar trebui să vă predați, veți fi tratați corect și veți avea imunitate, altfel veți muri cu siguranță.
- Către poporul iranian: „Timpul vostru pentru libertate a venit”
- Vieți americane s-ar putea să fie pierdute și s-ar putea să avem pierderi. Statele Unite au luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscurile pentru forțele americane din regiune.
- Am căutat de mai multe ori să ajungem la o înțelegere (cu Iranul). Am încercat
US President Donald Trump's Official statement on Iran Attack! They are going after Iran's Nuclear Program
