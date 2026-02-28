VIDEO Trump, primele declarații despre atacul asupra Iranului: Industria lor de rachete va fi făcută una cu pământul și le vom anihila marina / Mesaj pentru Gărzile Revoluționare

Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare. că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”, a afirmat președintele american.

Principalele declarații ale lui Trump: