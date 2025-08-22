VIDEO Trump spune că Putin „vrea foarte mult” să vină la Cupa Mondială din SUA. În plină conferință cu șeful FIFA, a scos din sertar o fotografie cu el și omologul rus

Donald Trump, prezentând o fotografie cu el și Vladimir Putin, în timp ce susținea declarații de presă alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, vineri, 22 august 2025. Credit: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Președintele Donald Trump și șeful FIFA, Gianni Infantino, au susținut vineri în Biroul Oval al Casei Albe declarații de presă pe tema Cupei Mondiale de anul viitor, care va fi co-găzduită de SUA, iar liderul american nu a exclus posibilitatea de a-l invita la turneu și pe omologul său rus, Vladimir Putin.

În timp ce oficialii americani și președintele FIFA vorbeau despre turneul final de vara viitoare, Trump a scos dintr-un sertar o fotografie în care apar el și Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit vinerea trecută în Alaska.

„Tocmai mi-a fost trimisă o fotografie de la cineva care vrea foarte mult să fie acolo. A fost foarte respectuos cu mine și cu țara noastră, însă nu atât de respectuos cu alții. O voi semna pentru el. Mi-a fost trimisă una și m-am gândit că v-ar plăcea să o vedeți. Este un bărbat pe nume Vladimir Putin, despre care cred că va veni, în funcție de ce se întâmplă. Ar putea să vină, ar putea să nu, în funcție de ce se întâmplă. Avem multe lucruri care se vor întâmpla în următoarele două săptămâni”, a declarat Trump.

Prima Cupă Mondială cu 48 de echipe

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic, fiind prima ediție la care vor participa 48 de echipe. Potrivit președintelui FIFA, turneul se va întinde pe o lună de zile și va cuprinde 104 meciuri.

„Unim lumea, domnule președinte, unim lumea, aici, în America, și suntem foarte mândri de acest lucru”, i-a spus Infantino lui Trump, căruia i-a dat să țină în mână trofeul Cupei Mondiale, citat de Reuters.

Președintele american a glumit, spunându-i șefului FIFA că nu îi va mai da trofeul înapoi.

În cadrul declarațiilor de vineri, Trump a anunțat că tragerea la sorți a Cupei Mondiale va avea loc la Centrul John F. Kennedy din Washington în 5 decembrie.

România, care nu s-a mai calificat la Cupa Mondială din 1998, este a 3-a într-o grupă preliminară cu Bosnia-Herțegovina, Austria, Cipru și San Marino, având în acest moment șanse minime de a se mai califica la turneul final prin intermediul preliminariilor clasice.