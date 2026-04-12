VIDEO Trupa Deep Purple, întâlnire cu o fană înfocată: prim-ministra Japoniei

Trupa britanică de rock Deep Purple a întâlnit, la Tokyo, o fană înfocată – care se întâmplă să fie chiar prim-ministra Japoniei, relatează BBC, preluat de News.ro.

„Eşti zeul meu”, i-a spus prim-ministra Sanae Takaichi, o pasionată de hard rock, bateristului trupei Deep Purple, Ian Paice, zâmbind larg în timp ce îi înmâna o pereche de beţe de baterie fabricate în Japonia şi semnate.

Ea însăşi o bateristă pasionată, Takaichi a cântat într-o trupă tribut Deep Purple încă din copilărie, după ce a devenit fană încă din şcoala primară.

„În zilele noastre, când mă cert cu soţul meu, cânt la tobe pe melodia Burn şi îi trag o înjurătură”, le-a spus lidera conservatoare în vârstă de 65 de ani muzicienilor, vineri, la biroul său din capitala japoneză Tokyo.

Trupa s-a întâlnit cu prima femeie prim-ministru a Japoniei la întoarcerea din turneul prin ţara în care au înregistrat albumul live din 1972, Made in Japan – considerat unul dintre cele mai mari albume rock înregistrate vreodată.

„Nu-mi vine să cred că Deep Purple sunt aici”, a spus Takaichi zâmbind în timp ce îi saluta pe muzicieni.

„Am un respect profund pentru modul în care continuaţi să scrieţi istoria rockului, acceptând noi provocări şi creând muzică captivantă până în prezent”, a spus ea prin intermediul unui interpret.

Prim-ministra şi-a exprimat speranţa că turneul va „încânta şi entuziasma fanii din toată Japonia” şi va promova schimburile culturale între Marea Britanie şi Japonia.

Bateristul Ian Paice a spus că este întotdeauna o plăcere să viziteze Japonia, dar a numit întâlnirea un „bonus suplimentar”.

Trupa a scris într-o postare pe Instagram: „Fană de-o viaţă a hard rock-ului şi heavy metal-ului, Sanae Takaichi a numit adesea Deep Purple drept una dintre trupele sale preferate. Ea chiar le-a spus membrilor trupei că a cumpărat albumul lor Machine Head încă din şcoala primară”.

Formată în Anglia în 1968, Deep Purple a devenit cunoscută ca una dintre „sfânta treime” a trupelor britanice de heavy metal, alături de Black Sabbath şi Led Zeppelin.

Poate cel mai renumit hit al lor – Smoke on the Water – a apărut pe albumul lor din 1971, Machine Head.

Takaichi a cântat la clape într-o formaţie tribut Deep Purple înainte de a trece la tobe în timpul facultăţii – după care a devenit cunoscută pentru faptul că purta cu ea mai multe perechi de beţe de tobe, din cauza tendinţei de a le rupe în timpul concertelor intense.

Vizita pare să fi reprezentat o pauză binevenită pentru șefa guvernului, care s-a confruntat cu relaţii diplomatice din ce în ce mai tensionate cu China, cu creşterea preţurilor şi cu o economie stagnantă de la preluarea mandatului în octombrie, notează BBC.