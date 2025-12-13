VIDEO Tudor Chirilă, mesaj puternic, în direct la Pro TV, la semifinala Vocea României. „Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul”

Tudor Chirilă a avut un mesaj vineri seară, la o oră de maximă audiență, în cadrul semifinalei emisiunii „Vocea României”, penultima etapă din sezonul 13, transmisă în direct de ProTV.

Andreea Dobre a deschis show-ul live de vineri seară, în prim time, cu o interpretare puternică a piesei „What’s Up?” cântată de trupa 4 Non Blondes, un hit al anilor ’90 scris de Linda Perry.

„Sunt niște lucruri foarte importante de zis!”, a spus Chirilă în momentul în care Pavel Bartoș l-a rugat pe solistul trupei Vama să comenteze prestația Andreei din semifinală.

Artistul a continuat cu un joc de cuvinte folosindu-se de cuvinte în limba română și limba engleză.

„În primul rând îmi place că momentul tău are o semnificație aparte, pentru mine cel puțin. În primul rând că ai cântat beton și m-ai făcut să uit originalul pentru că ai tu ceva foarte original. Doi la mână, rețin două lucruri. O întrebare: „What’s going on?” („Ce se întâmplă?”). Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul în viața noastră. „And I pray for a revolution”(„Mă rog pentru o revoluție”). Și asta cred că e bine. Și îmi pare rău că nu am avut un recorder (reportofon) să te înregistrez în seara asta, dar sigur tu ești a great player (jucător excelent)”, a spus Chirilă, în direct, la Pro TV, în emisiunea difuzată la o oră de maximă audiență, foarte populară în țara noastră.

Replica lui Chirilă pare că face aluzie la scandalul din justiție și nemulțumirile provocate de dezvăluirile de documentarul Recorder „Justiția Capturată”.

Tudor Chirilă este foarte activ pe rețele de socializare, iar recent, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției, a scris într-o postare lungă pe contul său de Facebook că este „o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România”.

În 2018, Pro TV a clarificat, printr-un comunicat, că activitățile și opiniile politice exprimate de Tudor Chirilă pe pagina sa personală de Facebook îi aparțin în calitate de persoană fizică și nu reprezintă poziția postului de televiziune, dezmințind astfel insinuările din anumite articole online care asociau PRO TV cu așa-zisa mișcare „rezist”.