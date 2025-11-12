VIDEO Turcia anunță că 20 de oameni au murit după ce avionul său militar C-130 s-a prăbușit în Georgia

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat miercuri că 20 de soldați au murit după ce un avion militar s-a prăbușit marți în Georgia, iar anchetatorii inspectorii continuau să caute indicii care să explice prăbușirea avionului de transport, transmite Reuters.

Avionul C-130 a decolat din Azerbaidjan spre Turcia și s-a prăbușit în Georgia marți.

Ankara nu a furnizat încă un motiv pentru cel mai grav incident militar din 2020. Ministerul a declarat că autoritățile turce și georgiene au început cercetările la fața locului, în municipiul Sighnaghu din districtul Kakheti al Georgiei.

Imaginile inițiale de la fața locului arată bucăți de metal contorsionat împrăștiate pe un deal acoperit de iarbă, în timp ce imagini neverificate de pe rețelele de socializare au arătat avionul rupându-se în aer și prăbușindu-se în flăcări spre pământ.

A Turkish C-130 military cargo plane with at least 20 personnel on board crashed in Georgia after taking off from Azerbaijan https://t.co/NAPEhoAkQT pic.twitter.com/D5tO5zWJCM — Reuters (@Reuters) November 11, 2025

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Miercuri, Ministerul Apărării din Turcia a publicat o listă cu cei 20 de soldați uciși în accident.

Liderii Azerbaidjanului și Georgiei, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au transmis condoleanțe. Tom Barrack, ambasadorul SUA în Turcia, și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea țării sale cu Turcia după accident.

Ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, a discutat marți cu omologii săi din Georgia și Azerbaidjan, precum și cu șeful de stat major al Azerbaidjanului, despre operațiunile de căutare și salvare.

Compania americană Lockheed Martin, care produce avionul C-130 Hercules, utilizat pe scară largă de forțe aeriene din întreaga lume, și-a exprimat condoleanțele și a declarat că se angajează să ajute Turcia în orice mod în timpul anchetei.

C-130 Hercules este un avion de transport de marfă, trupe și echipamente. Este descris drept un avion de transport militar cu patru motoare turbo, care poate utiliza piste neamenajate pentru decolări și aterizări.

Structura sa versatilă i-a permis să fie utilizat și în alte scopuri, inclusiv ca avion de luptă și pentru operațiuni de asalt aerian și recunoaștere. În prezent, este considerat unul dintre principalele avioane de transport tactic pentru multe armate.