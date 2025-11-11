VIDEO Un avion militar turcesc de transport marfă s-a prăbușit la granița dintre Georgia și Azerbaidjan / Nu se știe câți membri ai echipajului se aflau la bord / Erdogan și-a exprimat condoleanțele pentru „martiri”

Un avion militar de transport marfă al Turciei s-a prăbușit marți în Georgia, în apropiere de granița cu Azerbaidjanul, au anunțat autoritățile turce și georgiene, potrivit The Washington Post.

Imagini difuzate de posturile de știri din Turcia par să arate aeronava în timp ce pierde altitudine în spirală, lăsând în urmă un nor de fum alb.

🇦🇿🇹🇷🇬🇪 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal was lost over Georgian territory. Footage below shows the crash of the same aircraft, currently under verification.#georgia #turkey #plane #turkishairforce #cargo pic.twitter.com/dtIDIULMoE — Turkey Tribune (@TurkeyTribune) November 11, 2025

Avionul de tip C-130 decolase din Azerbaidjan și se întorcea spre Turcia în momentul prăbușirii, a anunțat Ministerul turc al Apărării într-o postare pe platforma X. Nu este clar câți membri ai echipajului se aflau la bord.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a semnalat că există victime, fără a oferi detalii. Erdogan a declarat că este „profund îndurerat” de prăbușirea avionului și și-a exprimat condoleanțele pentru „martiri”.

„Am aflat cu profundă durere că aeronava noastră militară C-130, aflată pe ruta dinspre Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbușit astăzi la granița dintre Georgia și Azerbaidjan”, a transmis Erdogan, potrivit televiziunii turce NTV.

Ministerul Apărării a precizat că a fost lansată o operațiune de căutare și salvare, în coordonare cu autoritățile azere și georgiene.

Ministerul de Interne al Georgiei a anunțat că aeronava s-a prăbușit pe teritoriul georgian, în municipiul Sighnaghi, aproape de granița cu Azerbaidjanul, și a precizat că a fost deschisă o anchetă.

Directorul de comunicare al președinției turce, Burhanettin Duran, a cerut ca doar declarațiile oficiale privind accidentul să fie publicate. „Este important să nu se împărtășească informații neconfirmate”, a spus Duran.

Avioanele militare de transport C-130 sunt folosite pe scară largă de forțele armate turce pentru transportul de personal și operațiuni logistice.

Turcia și Azerbaidjanul mențin o cooperare militară strânsă.