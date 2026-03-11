Ședință CSAT în scurt timp. SUA vor să desfășoare avioane și trupe la baza Kogălniceanu

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc astăzi, 11 martie, la Palatul Cotroceni. Convocarea vine în contextul evoluţiilor privind conflictul din Orientul Mijlociu, una dintre temele principale ale ședinței fiind „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

În spațiul public au apărut informații că SUA sunt interesate să disloce avioane de luptă și militari suplimentari la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu dintre SUA-Israel și Iran.

Potrivit comunicatului oficial transmis, cu o zi înainte, de către Administrația Prezidențială, ședința CSAT se va desfășura de la ora 09:30.

Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la:

„Situația din Orientul Mijlociu, implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.”

Conform informațiilor Digi24, SUA vor să trimită avioane de luptă și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul războiului cu Iranul, iar solicitarea va fi discutată în ședința de miercuri a CSAT.

Solicitarea ar fi fost făcută de către Pentagon (Departamentul american al Apărării), conform postului de televiziune citat.

Până în această dimineață, nici Pentagonul, nici Departamentul de Stat al SUA nu au confirmat oficial informațiile.

G4Media.ro a scris că Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. Publicația menționează că discuțiile sunt informale, în stadiu incipient, dar că nu există încă o adresă oficială care să solicite acest lucru. O astfel de solicitare oficială ar trebui validată de Ministerul Apărării și apoi aprobată de către CSAT.

Potrivit unor surse citate Antena 3 CNN, Statele Unite ar fi solicitat României să poată folosi baza de la Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, pentru operațiuni logistice și de realimentare a avioanelor care efectuează atacuri asupra țintelor din Republica Islamică.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită și în 2025 de către forțele aeriene, în contextul conflictului de atunci dintre Israel și Iran.

Cea mai recentă ședință CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025.

Din CSAT fac parte președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, șeful SRI – post vacant în prezent, șeful SIE, Alexandru Vlase, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și secretarul CSAT, Sorin Cîrstea.

Ce spunea Nicușor Dan în urmă cu o săptămână despre convocarea CSAT

Aflat într-o vizită oficială săptămâna trecută în Polonia, șeful statului a declarat că nu va convoca CSAT în cazul situației din Orientul Mijlociu atâta timp cât evenimentele nu prezintă „un pericol imediat” pentru România.

„Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, a precizat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, la Varșovia, pe 5 martie.

Președintele a mai spus că toată lumea din structurile tehnice cooperează. „Toate rapoartele le am și eu de la structurile militare”, a adăugat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a menționat că o prioritate o reprezintă returnarea cetățenilor români din zonele afectate de conflict. „Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta, suntem în control”, a precizat Nicuşor Dan.

„N-o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organisme internaționale în problema nucleară și care din aceste motive a fost supus sancțiunilor”, mai spunea joia trecută Nicușor Dan.

Fost ministru al Apărării: „Există deja cadrul legal din 2006”

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării din partea PSD, a explicat marți care sunt pașii legali și instituționali în cazul unei solicitări venite din partea SUA privind folosirea unor baze militare din România.

Cadrul juridic pentru astfel de situații există deja de aproape două decenii, iar rolul Parlamentului este unul de informare, nu de aprobare, a spus Fifor.

„Noi avem un acord-cadru semnat cu Statele Unite ale Americii, la Washington, în 6 decembrie 2005, un Defense Cooperation Agreement, care a fost ratificat ulterior de Parlamentul României printr-o lege, care a devenit Legea 268 din 2006. Practic, prin această lege, Parlamentul aprobă un cadru general care permite: staționarea și rotația de forțe ale SUA în România, utilizarea de baze militare românești, cum ar fi, de pildă, cea în discuție acum, de la Mihail Kogălniceanu, sau, de ce nu, cea de la Câmpia Turzii, desfășurarea de exerciții și așa mai departe”, a declarat Mihai Fifor, la Antena 3 CNN.

În astfel de situații, a arătat fostul ministru, CSAT analizează solicitările venite din partea partenerilor strategici și decide dacă Parlamentul trebuie informat.

„Ce trebuie însă făcut și se face de obicei este această ședință a CSAT-ului, în care CSAT-ul discută și analizează dacă există o solicitare din partea partenerului nostru american și, în funcție de tipul de misiune, informează Parlamentul. Repet: informează Parlamentul, nu solicită un acord din partea Parlamentului. Ori această informare, sigur, vine la comisii, vine la plen, așa cum se face cu orice scrisoare din partea președintelui României atunci când este vorba de siguranța națională”, a precizat Fifor.

Reacția principalului lider de opoziție

George Simion, liderul principalului partid de opoziție, AUR, a afirmat că România riscă să fie atrasă în războiul din Orientul Mijlociu, printr-o mișcare pregătită în Parlament de către „partidul trădător PSD”.

Președintele AUR a publicat marți seară o înregistrare video în care lansează o acuzație la adresa formațiunii social-democrate privind pregătirea unui iminent vot în Parlament după ședința CSAT de miercuri.

„Atenție, dragi prieteni, lăsând la o parte pe acești mincinioși din spatele meu (jurnaliști Antena 3 CNN, n.r.), atenție, atenție, atenție în perioada următoare la partidul trădător PSD. E gata partidul trădător PSD, după o întâlnire avută astăzi (10 martie, n.r.) în Parlamentul României, e gata să accepte intrarea României în război”, a spus George Simion, în mesajul său video.

„Partidul trădător PSD vrea pe repede înainte, fără să ne anunțe, fără să ne consulte, fără să ne arate ce o să voteze mâine (miercuri, 11 martie, n.r.), atacarea Iranului din bazele din România. E bine așa, pe repede înainte, e bine, așa, ca România să intre în război? Nu e bine, dragi prieteni. Nu-i bine”, a mai afirmat Simion, care s-a poziționat până acum în repetate rânduri drept un susținător al președintelui american Donald Trump și al mișcării acestuia, MAGA (Make America Great Again).

700 de militari americani, la baza Kogălniceanu

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române, dar și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre.

Baza de la Kogălniceanu este împărțită în două, una este baza aeriană ce conține pista aeroportului, căile de rulare, zonele de staționare, hangare și clădiri anexe, iar cealaltă componentă este reprezentată de baza militară unde sunt staționate trupele americane, în principal trupe terestre cu tehnica militară aferentă.

Baza ar urma să fie modernizată într-un program amplu de aproape 2,5 miliarde de lei până în 2030.

Potrivit surselor HotNews, în momentul de față la baza de la Kogălniceanu sunt desfășurați aproximativ 700 de militari americani.