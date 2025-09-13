VIDEO Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bașneft a luat foc în republica rusă Başkiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Potrivit guvernatorului regional Radîi Habirov, rafinăria, una din cele mai mari din Rusia, a fost vizată de cel puţin două drone, dintre care una a căzut în incinta acesteia.

„Facilitatea de producţie a fost uşor avariată şi a izbucnit un incendiu, care este în prezent stins”, a notat el, precizând că nu sunt victime.

More from oil refinery in Ufa, Russia 🔥 pic.twitter.com/Z9hpMzxCsW — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 13, 2025

Atacurile cu drone asupra instalaţiilor petroliere ruseşti au devenit o caracteristică obişnuită a strategiei de apărare a Ucrainei, menită să perturbe aprovizionarea cu combustibil militar şi să taie o sursă cheie de venit pentru finanţarea războiului.

O schimbare recentă însă este că astfel de atacuri au loc în cursul zilei şi în adâncul teritoriului rus. Başkiria, sau Republica Başkortostan, se află la aproximativ 900 de kilometri de graniţa cu Ucraina.