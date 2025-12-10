VIDEO Ucraina a lovit încă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Nava a suferit „avarii critice”

Drone navale ucrainene au lovit miercuri un petrolier ce face parte din ‘flota fantomă’ a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk, a anunţat o oficialitate ucraineană, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost avariat critic în timpul atacului în care s-au produs explozii puternice la pupa sa, a declarat un reprezentant al Serviciului de securitate ucrainean.

Footage of Ukrainian sea drones repeatedly striking the Russian dark fleet oil tanker Dashan in the Black Sea earlier today.



The tanker was headed to pick up oil from the port of Novorossiysk. pic.twitter.com/T8ervOdOQM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 10, 2025

‘Flota fantomă’ a Rusiei este formată din petroliere şi nave-cargo pe care Moscova le foloseşte pentru a ocoli sancţiunile economice impuse de Occident în contextul războiului din Ucraina.

Atacuri din ce în ce mai frecvente

Pe 29 noiembrie, Ucraina a lovit două tancuri petroliere folosite de Rusia pentru a exporta țiței, ocolind sancțiunile occidentale, cu drone marine în Marea Neagră, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU, informează Reuters.

Operațiunea comună de lovire a așa-numitelor nave ale „flotei fantomă” a fost condusă de SBU și marina ucraineană, a declarat oficialul sub condiția anonimatului.

Autoritățile turce au declarat că vineri, două explozii au zguduit două tancuri ale flotei fantomă în apropierea strâmtorii Bosfor din Turcia, provocând incendii pe nave, iar operațiunile de salvare au fost lansate pentru cei aflați la bord.

Oficialul SBU a declarat că ambele nave – identificate ca Kairos și Virat – erau goale și se îndreptau spre portul Novorossiisk, un important terminal petrolier rus, când au fost lovite de drone „Sea Baby”.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare a căror cauză încă nu este clară.

De asemenea, o navă cargo rusească a fost atacată pe 2 decembrie, în Marea Neagră aproape de coastele turcești, a anunțat Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei pe contul de X oficial.

„Tankerul MIDVOLGA-2 a raportat că a fost atacat la 80 de mile de coastele noastre, în timp ce naviga din Rusia spre Georgia cu o încărcătură de ulei de floarea-soarelui“, a transmis acesta.

Potrivit site-ului de specialitate Marine Traffic, Midvolga 2 este un tanker de 140 de metri lățime, construit în 2014, ce navighează sub pavilion rusesc.