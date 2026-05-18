VIDEO Ucraina anunță crearea primei sale bombe aeriene. Ce poate lovi noua armă

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat luni finalizarea lucrărilor pentru crearea primei bombe aeriene a Ucrainei, la capătul a 17 luni de eforturi care au dus la crearea unui dispozitiv care va începe în curând să fie utilizat în situații reale de luptă, relatează agențiile de presă EFE și Agerpres.

„Dezvoltarea sa a durat 17 luni. Proiectilul cântărește 250 de kilograme”, a scris ministrul Fedorov pe contul său de X, unde a subliniat că acest tip de bombă are „un design unic, creat special pentru realitățile războiului modern”.

Rezultat al muncii membrilor clusterului de apărare Brave1, această bombă este un produs 100% ucrainean, a spus el, potrivit presei de la Kiev.

Bomba a fost concepută pentru a distruge fortificații, posturi de comandă și alte ținte aflate la o adâncime semnificativă și la o distanță de zeci de kilometri.

Piloții ucraineni efectuează teste și fac ultimele ajustări, a indicat ministrul ucrainean al apărării, anunțând că „aceste bombe aeriene ucrainene vor începe în curând să lovească obiective ale inamicului” rus.

The first Ukrainian glide bomb from @BRAVE1ua is ready for combat deployment. Development took 17 months. The warhead weighs 250 kg. The Ukrainian glide bomb features a unique design created specifically for the realities of modern warfare.



Pilots are currently rehearsing… pic.twitter.com/Pnr15iTG9L — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

Bombele aeriene sunt proiectile convenționale de mare putere, echipate cu propriile sisteme de navigație, care pot fi lansate de pe o aeronavă fără ca aceasta să se apropie prea mult de țintă.

Rusia le folosește pe scară largă în Ucraina, iar distrugerile masive pe care le provoacă au jucat un rol esențial în distrugerea pozițiilor fortificate ucrainene, ca apoi să permită forțelor sale să avanseze la sol.