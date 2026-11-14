VIDEO. „Ucraineni nenorociți!”. Aryna Sabalenka, în centrul unui nou scandal. Reacție furibundă după viralizarea imaginilor

Aryna Sabalenka (28 de ani, 2 WTA) se află în centrul unui scandal imens, după partida contra Elinei Svitolina de la Turneul Campioanelor.

Ucraineanca s-a impus în trei seturi în ultimul meci al grupelor, iar partida s-a lăsat cu eliminarea bielorusei și cu un nou conflict în rivalitatea ultimilor ani, după ce Sabalenka ar fi jignit-o pe adversara sa, dar și poporul acesteia.

Aryna Sabalenka, scandal la Turneul Campioanelor

În setul 3, la scorul de 2-1 în favoarea Elinei Svitolina, Sabalenka a fost surprinsă de camere în timp ce rostea câteva cuvinte în limba rusă.

Pe buzele acesteia s-ar fi citit: „Ucraineni nenorociți, pentru numele lui Dumnezeu” sau „Ucraineanca aia nenorocită… pentru numele lui Dumnezeu”, potrivit puntodebreak.com.

Ucrainenii au reacționat imediat și au „taxat” dur cuvintele Arynei Sabalenka, deși nu a existat încă o confirmare oficială că jignirile au fost reale.

„Acestea par a fi cuvintele pe care Aryna Sabalenka le rostește în rusă, judecând după mișcările buzelor sale în timpul meciului de la WTA Finals, împotriva Elinei Svitolina.

Ce dovadă remarcabilă de respect și spirit sportiv din partea numărului 2 mondial.

Dar, desigur, continuăm să le întrebăm pe jucătoarele ucrainene de ce refuză să dea mâna cu adversarele lor din Rusia și Belarus.

Se pare că asta rămâne în continuare problema cea mai importantă din tenis”, a transmis publicația ucraineană BTU, pe platforma X.