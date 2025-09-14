VIDEO Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia

Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad unde se află rafinăria, a susținut că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte. În trecut, în cazul unor atacuri similare, oficialii ruși au făcut declarații similare privind incendii provocate de drone doborâte, fără a menționa loviturile reușite de ucrainene.

Drozdenko a spus duminică dimineață că incendiul a fost stins și că nimeni nu a fost rănit, potrivit Reuters.

Rafinăria Kirishinefteorgsintez, a Surgutneftegaz, este una dintre cele mai importante rafinării din Rusia. Aceasta rafinează aproximativ 17,7 milioane de tone pe an (355.000 de barili pe zi) de țiței rusesc, sau 6,4% din totalul țării.

Imagini apărute pe conturi rusești de Telegram arată cel puțin o explozie de amploare și un incendiu de mare dimensiuni.

Ukrainian attack drones hit the massive Russian Kirishi oil refinery outside of St. Petersburg overnight.



Seen here, a pillar of flame rises from the refinery complex, one of Russia’s largest. pic.twitter.com/Z3xoeyOoQ2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2025

Duminică dimineață, ministerul apărării de la Moscova a transmis că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 80 de drone ucrainene peste noapte deasupra regiunilor rusești și a Mării Azov, menționând doar două din regiunea Leningrad unde se află Kirishi.

Potrivit informațiilor citate de TASS, rușii au spus că au interceptat 30 de drone ucrainene în regiunea de graniță Briansk, 15 în Crimeea Crimeea, 12 în Smolensk, 10 în Kaluga, 5 în Novgorod, 3 deasupra Mării Azov, 2 în Leningrad, și cîte una în Oriol, Riazan și Rostov.

Ucrainenii amplifică campania de lovire a sectorului rusesc de petrol

Kievul și-a intensificat loviturile cu drone asupra infrastructurii energetice rusești, încercând să priveze Rusia de principala sa sursă de venit – vânzările de țiței – prin limitarea capacităților de export.

Ultimul atac a fost sâmbătă, când o rafinărie aparţinând companiei petroliere Bașneft, tot una dintre cele mai mari din Rusia, a luat foc în republica Başkiria, pe râul Volga, la peste 1.000 kilometri de granița cu Ucraina.

De asemenea, un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri un incendiu la o navă și la o stație de pompare, aceasta fiind prima lovitură de acest fel raportată asupra unuia dintre cele mai mari terminale rusești de export de petrol și combustibil.

Alte porturi rusești, inclusiv Ust-Luga, aflat în apropiere, și Novorossiisk, la Marea Neagră, au fost vizate în mod repetat în ultimele luni.