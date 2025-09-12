VIDEO Ucraina a lovit cu drone pentru prima oară portul Primorsk din nord-vestul Rusiei, un terminal important pentru exporturile de petrol: „Cât va mai dura?”

Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri un incendiu la o navă și la o stație de pompare, aceasta fiind prima lovitură de acest fel raportată asupra unuia dintre cele mai mari terminale rusești de export de petrol și combustibil, transmite agenția Reuters.

Ucraina a intensificat de la începutul lunii august atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și conductelor, în timp ce negocierile de pace rămân blocate.

Alte porturi rusești, inclusiv Ust-Luga, aflat în apropiere, și Novorossiisk, la Marea Neagră, au fost vizate în mod repetat în ultimele luni.

Guvernatorul regiunii Leningrad, unde se află localitatea și portul Primorsk, a declarat vineri că incendiul de pe navă a fost stins și că nu există risc de scurgere de produse petroliere.

Peste 30 de drone au fost distruse deasupra regiunii, a adăugat el într-un mesaj distribuit pe Telegram, fără a menționa războiul din Ucraina.

Russian Telegram channels report a large attack on Russia's Leningrad region. Local authorities confirmed a fire at a vessel at Primorsk, Russia's largest oil port.



28 flights delayed, 13 more canceled, 11 more rerouted in Pulkovo airport due to a drone attack.



Over 220 drones… pic.twitter.com/nbWFRDRDp8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2025

Atacul asupra portului Primorsk pare să fi fost unul de amploare

„Cât va mai dura asta? N-am dormit toată noaptea și toată dimineața. Îmi doresc doar ca totul să fie bine. Copilul nu doarme, doar încearcă să adoarmă, apoi bum, bum – e pur și simplu îngrozitor. Aș vrea să se termine totul curând”, a scris o utilizatoare numită Sashulya.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe înregistrări video cu partea atacului ce s-a desfășurat în timpul nopții.

Oh no, good drones struck #ruZZia’s biggest oil port “Primorsk” in #Leningrad region — how terribly inconvenient for them 😈 pic.twitter.com/gV6Ekm0Ec9 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 12, 2025

Primorsk este situat în Golful Finlandei, în apropiere de Sankt Petersburg.

Agenția rusă de transport aerian, Rosaviatsia, a declarat că Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat operațiunile timp de câteva ore vineri dimineață.

Armata Rusiei a spus că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 221 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv nouă deasupra regiunii Moscovei.

Rugat să ofere un comentariu, un purtător de cuvânt al Statului Major General al Ucrainei a declarat că armata nu dispune de informații imediate.