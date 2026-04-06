VIDEO Ucrainenii spun că au lovit o fregată rusă într-un port de la Marea Neagră

Ucrainenii spun că au lovit o fregată rusă într-un port de la Marea Neagră

Drone ucrainene au lovit fregata rusă „Amiral Grigorovich”, purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, în timpul atacului asupra orașului Novorosiisk din noaptea de duminică spre marți, a afirmat Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

Detalii: „Admiral Grigorovich” este prima fregată din proiectul „Burevestnik” a marinei ruse, înarmată cu rachete de croazieră Kalibr, opt în total, și cu sistemul de rachete de apărare aeriană „Shtil-1”, cu 24 de rachete.

Operațiunea a fost efectuată de unitatea Ptakhy (Păsări) a Centrului 1 Separat al Forțelor Sistemelor Fără Pilot și a fost planificată și coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU). Serviciile de informații adună informații cu privire la amploarea pagubelor, a adăugat Brovdi într-o postare pe Facebook.

De asemenea, acesta a afirmat că Forțele Sistemelor Fără Pilot, împreună cu forțele de lovitură profundă ale Marinei ucrainene, au lovit platforma de foraj rusă Sivash, postând imagini care ar arăta atacurile.

În noaptea de duminică spre luni au fost semnalate explozii în orașul portuar Novorosiisk, din sudul Rusiei, locuitorii din zonă raportând un atac cu drone asupra unui terminal petrolier.