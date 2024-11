VIDEO Un acord cu Rusia provoacă revolte într-o republică din Caucaz. Protestatarii au invadat clădirea Parlamentului

Protestatarii au luat cu asalt clădirea Parlamentului din republica separatistă Abhazia, o regiune din Georgia, iar politicienii din opoziție au cerut demisia președintelui din cauza unui acord nepopular de investiții, încheiat cu Moscova, informează Reuters.

Manifestanții au folosit un camion pentru a rupe porțile de metal ale clădirii Parlamentului din Suhumi. Imagini filmate la fața locului arată oameni care intră pe ferestre după ce au îndoit zăbrelele de metal și care apoi scandează pe coridoarele clădirii.

Temur Galia, un lider al opoziției, a spus că revendicarea inițială era anularea acordului, dar acum protestatarii merg mai departe. „Oamenii cer demisia lui Aslan Bzhania și în mod categoric intenționează să o obțină. Noi nu eram pregătiți pentru un asemenea curs al evenimentelor. Cererea noastră inițială era doar retragerea acordului de investiții”, a spus Gulia.

Protestatarii au pătruns și în birourile administrației prezidențiale, aflate în aceeași clădire. Serviciile de urgență au anunțat că nouă persoane au fost rănite și au fost duse la spital.

More footage has emerged of protesters in Sukhumi entering the parliament building through windows pic.twitter.com/ywnfYcKbd3