VIDEO Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș”. JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei”

Un agent al serviciului de imigrări din SUA a împușcat și ucis miercuri o femeie de 37 de ani în mașina ei din Minneapolis, acesta fiind cel mai recent act de violență din cadrul campaniei naționale a președintelui Donald Trump împotriva imigranților, transmite Reuters.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat pe X că este o „tragedie”, dar victima „și-a făcut-o cu mâna ei”. Într-o altă postare pe rețeaua de socializare, el a adăugat că „vreau ca fiecare ofițer ICE să știe că președintele și vicepreședintele lor și întreaga administrație îi sprijină”.

Guvernatorul democrat din Minnesota a spus că el „a avertizat de săptămâni” că operațiunile ICE din statul său sunt „o amenințare la siguranța publică”.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a respins categoric afirmația administrației Trump că agentul a tras în legitimă apărare, spunând că înregistrarea video a incidentului contrazice direct ceea ce el a numit „povestea mizerabilă” a guvernului.

„Deja încearcă să prezinte acest incident ca pe o acțiune de legitimă apărare”, a declarat Frey, vizibil supărat, într-o conferință de presă. „După ce am văzut eu însumi înregistrarea video, vreau să spun tuturor în mod direct că este o porcărie.”

Primar: „Plecați dracului din Minneapolis”

Frey a acuzat agenții federali de imigrare că au adus haosul în oraș, și a avut și un mesaj pentru ICE: „Plecați dracului din Minneapolis”.

El i-a îndemnat pe locuitorii orașului să rămână calmi, în timp ce liderii democrați din Minnesota, Washington și din alte părți ale Statelor Unite au calificat operațiunea ICE drept o provocare inutilă care a dus la o tragedie.

Consiliul municipal din Minnesota a identificat-o pe femeia decedată drept Renee Nicole Good și a spus că viața unei femei care dimineață avea grijă de vecinii ei „a fost luată astăzi de către guvernul federal”. Consiliul municipal a cerut, de asemenea, ca ICE să părăsească imediat orașul.

La căderea nopții, o mulțime de mii de oameni s-a adunat la locul incidentului, într-o zonă rezidențială din cartierul Central al orașului și au aprins lumânări. Anterior, unii protestatari au fost întâmpinați de agenți federali puternic înarmați, purtând măști de gaz, care au tras cu gaze lacrimogene.

Varianta guvernului federal: A încercat să-și folosească vehiculul ca armă

Kristi Noem, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, a declarat într-o conferință de presă că agenții Serviciului de Imigrare și Vamă răspundeau la un apel privind un vehicul blocat în zăpadă când au fost hărțuiți de o „mulțime de agitatori”.

Unul dintre protestatari, identificat ulterior ca fiind Good, i-a urmărit pe agenți toată ziua, a spus Noem. Good le-a blocat vehiculul și a refuzat să se dea la o parte, a spus ea.

„Apoi a început să-și folosească vehiculul ca armă și a încercat să lovească un ofițer de poliție”, a declarat Noem într-o conferință de presă, spunând că mașina l-a lovit pe ofițer.

Ea a caracterizat acest incident ca terorism intern și a spus că actul este anchetat de FBI. Oficialii statali au declarat că vor lansa propria anchetă.

Ce arată imaginile cu incidentul

Imaginile cu uciderea lui Renee Nicole Good postate pe rețelele de socializare și verificate de Reuters ridică îndoieli cu privire la versiunea guvernului.

Un clip distribuit pe scară largă arăta un SUV Honda care bloca parțial drumul. La începutul clipului, șoferul avansează încet înainte de a opri pentru a lăsa o altă mașină să treacă.

Șoferul, cu geamul coborât, pare apoi să facă semn unui camionete care se apropie să treacă. În schimb, camioneta oprește, iar doi ofițeri ies și se apropie de mașină pe jos.

În timp ce unul dintre polițiști îi ordonă șoferiței să coboare din SUV și apucă mânerul ușii, vehiculul dă puțin înapoi, iar un al treilea agent se deplasează în fața mașinii din partea pasagerului.

Șoferul avansează apoi, virând spre dreapta, în ceea ce pare a fi o încercare de a se îndepărta de polițiști. Agentul din fața mașinii scoate arma, face un pas înapoi și trage în momentul în care bara din față stângă a mașinii în mișcare se apropie de picioarele sale.

El trage trei focuri, dintre care cel puțin unul după ce bara de protecție din față a mașinii a trecut pe lângă el. Din videoclip nu reiese clar dacă mașina l-a lovit pe ofițer, care a rămas în picioare pe tot parcursul incidentului.

După focuri, mașina accelerează și se lovește de mașini parcate și de un stâlp.

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Noem a spus că ofițerul era unul experimentat și „a urmat instrucțiunile primite”. El a fost îngrijit de un medic la spital și externat.