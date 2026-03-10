VIDEO Autobuz cuprins de flăcări, în Elveția: cel puțin 6 morți / Cauza șocantă a incendiului

Un autobuz cu călători la bord a luat foc, marți seară, într-un mic oraș din vestul Elveției, provocând mai mulți morți și răniți, a informat poliția, potrivit AFP.

„Un incendiu a izbucnit într-un autobuz (…) la Kerzers”, a anunțat poliția cantonului Fribourg într-o postare pe Facebook.

„Mai multe persoane au fost rănite și mai multe persoane au decedat. Intervenția echipelor de salvare este în desfășurare. Cauzele nu sunt deocamdată cunoscute”.

23:55

Poliția confirmă 6 morți și 5 răniți

Cel puțin șase oameni și-au pierdut viața. Alți patru călători, dar și un paramedic, au suferit răni grave. Potrivit poliției, trei dintre răniți sunt în stare critică.

Victimele nu au fost încă identificate. Nici numărul total al persoanelor din autobuz nu este cunoscut.

Potrivit presei elvețiene, poliția presupune la acest moment că incendiul a fost provocat intenționat, de către un bărbat care și-a dat foc. „Poliția a primit informația că o persoană s-a stropit cu benzină în autobuz”, a precizat o purtătoare de cuvânt.

Ancheta este în desfășurare.

Poliția a indicat că incendiul la acest autobuz de transport regional s-a produs în jurul orei locale 18:25 pe Murtenstrasse, strada principală a acestui mic oraș situat la vest de capitala Berna.

Poliția a cerut publicului să stea departe de zonă și să urmeze instrucțiunile echipelor de intervenție.