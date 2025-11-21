VIDEO Un avion de luptă s-a prăbușit în Dubai, în timpul unui show aviatic. Momentul accidentului a fost filmat

Un avion de luptă s-a prăbușit în Dubai. Foto: Capturi video X

Un avion militar Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri, în timpul unei demonstrații la Dubai Airshow 2025. Pilotul avionului nu a supraviețuit accidentului, transmite Sky News.

Avionul s-a prăbușit în jurul orei 14:10, ora locală (12:10, ora României) în timpul unui zbor demonstrativ, sub privirile spectatorilor.

More Visuals 🇮🇳🚨



An Indian Tejas fighter jet has crashed during a display at the Dubai Air Show. Awaiting info on pilot.



Video 📷 pic.twitter.com/q3DNMWDXfm — Globally Pop (@GloballyPop) November 21, 2025

O înregistrare video surprinsă după accident a arătat fum negru ridicându-se deasupra Aeroportului Internațional Al Maktoum, care găzduia spectacolul aerian.

Nu a fost clar imediat dacă pilotul s-a catapultat, însă ulterior Forțele Aeriene din India au anunțat că pilotul a murit în accident.



„IAF regretă profund moartea sa și este alături de familia îndurerată în aceste momente de durere”, au transmis Forțele Aeriene din India.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite urmează să deschidă o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.