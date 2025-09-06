VIDEO Un bărbat a făcut haos în Timiș. A dat foc unei pompe de benzină, a rănit un angajat și a amenințat că sare de la balcon

Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare de ebrietate, a scos pistolul de alimentare al unei pompe de la o benzinărie din Făget, județul Timiș, și a aprins combustibilul cu o brichetă, iar apoi i-a provocat arsuri unuia dintre angajați, transmite Opiniatimisoarei.ro.

Bărbatul, de loc din Buzău, venea din Germania și a oprit la benzinăria din Făget, unde a consumat alcool pe terasă, iar la un moment dat s-a ridicat și a dat foc combustibilului din pistolul unei pompe de alimentare, spun polițiștii.

„În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani, ar fi consumat anterior o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, ulterior, acesta ar fi acționat pistolul de alimentare al unei pompe și ar fi aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil”, a declarat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș.

Angajații au intervenit rapid și au oprit siguranțele electrice ale tancurilor. Nu s-a produs o explozie, însă a avut loc un incendiu.

L-a rănit pe un angajat și a fugit într-un bloc ANL

Potrivit Poliției, bărbatul l-a stropit cu benzină pe unul dintre angajații benzinăriei și i-a provocat arsuri, iar apoi a fugit spre un bloc din apropiere, a spart ușa de la intrare și a urcat la etajul 3. Odată ajuns acolo, a pătruns într-un apartament și a ieșit pe balcon, unde a început să strige că se omoară.

„Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca”, a mai declarat IPJ Timiș.

Polițiștii care au venit la fața locului l-au convins, după negocieri, să coboare.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat de distrugere prin incendiere, loviri sau alte violente, tulburarea liniștii publice, dar și tentativă de omor calificat.