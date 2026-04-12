VIDEO Un bărbat a intrat în zona interzisă a unui aeroport și a început să lovească avionul C-130 Hercules al SUA

Bărbatul care s-a urcat pe aripa unui avion de transport C-130 Hercules, în Irlanda. Foto: captură video via The Guardian

Un bărbat de 40 de ani a fost arestat sâmbătă, după ce a reușit să pătrundă într-o zonă restricționată a unui aeroport din Irlanda și a avariat o aeronavă militară americană. Întregul moment a fost filmat, transmite The Guardian.

Incidentul s-a petrecut pe aeroportului Shannon, din comitatul Clare, sud-vestul Irlandei, și a fost surprins într-o filmare de martori.

Bărbatul s-a urcat pe aripia avionului de transport militar C-130 Hercules al forțelor aeriene americane, staționat pe pistă, și a început să-l lovească.

Garda Síochána, ofițerii de poliție a aeroportului, serviciul de pompieri și membrii forțelor de apărare aflați în serviciu la aeroport au intervenit rapid, l-au imobilizat și apoi l-au reținut pentru daune materiale.

Operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar după incident. Două zboruri de plecare au fost întârziate, în timp ce o aeronavă care sosea din Lourdes, Franța, a fost nevoită să aștepte în aer până la clarificarea situației.