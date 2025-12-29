VIDEO Un bărbat a rămas blocat într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini. A fost salvat de jandarmi

Jandarmii doljeni au salvat un bărbat care a căzut într-un lac când încerca să scape de mai mulţi câini care îl urmăreau. Bărbatul a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului și a sunat la 112 să ceară ajutor, anunță luni Jandarmeria Română.

„Incidentul s-a petrecut în primele ore ale dimineţii, în acest weekend, când jandarmii doljeni aflaţi în misiune au fost sesizaţi prin apel la 112 chiar de către bărbat. Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc”, au anunţat, luni, reprezentanţii Jandarmeriei Române.

Bărbatul nu a mai reuşit să iasă din apă, întrucât a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului.

„Jandarmii au intervenit de urgenţă şi au reuşit să îl scoată pe bărbat din apă. Acesta prezenta semne de hipotermie, motiv pentru care, după intervenție, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale”, a precizat Jandarmeria.

Intervenția de salvare a jandarmilor a fost surprinsă într-o filmare: