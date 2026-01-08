VIDEO Un bărbat din Ploiești a sunat la 112, convins că taximetristul e băut, dar el a fost cel amendat de polițiști

Un ploieștean a primit amendă 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să reclame că șoferul de taxi cu care se deplasa era sub influența alcoolului. Testat cu etilotestul, șoferul de taxi a avut rezultatul negativ, astfel că apelantul a fost sancționat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, transmite Observatorul Prahovean.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, în Ploiești, când un bărbat a urcat într-un taxi și i-a cerut șoferului să-l ducă la un magazin non-stop. Clientul a devenit suspicios după ce taximetristul i-a spus că nu cunoaște adresa indicată.

„Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște Ploieștiul. I-am spus că îl ghidez eu, dar de mai multe ori a ratat virajele. Asta, deși îi spuneam exact unde să facă stânga sau dreapta. În plus, vorbea ciudat, ca și când ar fi consumat alcool”, a declarat bărbatul pentru Observatorul Prahovean.

Bărbatul i-a cerut apoi șoferului de taxi să oprească și a apelat la 112.

La fața locului au ajuns două echipaje de poliție, care l-au testat pe taximetrist cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ. Polițiștii au considerat apelul nejustificat și l-au sancționat pe client cu amendă de 2.000 de lei.

Dialogul cu polițiștii

Dialogul între bărbatul care a sunat la 112 și polițiștii ajunși la fața locului a fost suprins într-o fimare făcută chiar de bărbat.

„Deci, mi s-a părut că este băut, am sunat poliția. Dvs îmi spuneți că îmi dați amendă că am sunat la 112?”, le spune bărbatul polițiștilor, potrivit imaginilor de pe filmare.

„Fără motiv. E la latitudinea mea dacă vă sancționez, fac ce ceea trebuie. Dacă sesizarea era întemeiată și ieșea 0,01…”, îi răspunde polițistul.

În urma incidentului, IPJ Prahova a transmis un comunicat în care explică aplicarea amenzii.

„Apelarea nejustificată a numărului unic de urgență determină mobilizarea inutilă a forțelor de ordine și poate afecta capacitatea de intervenție în cazuri în care siguranța cetățenilor este cu adevărat pusă în pericol”, au precizat reprezentanții Poliției.

Întrucât cele sesizate nu s-au confirmat și nu a existat o situație reală de urgență, apelantul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor legale în vigoare.